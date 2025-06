Sulmona: domani presentazione del libro di Stefania Marini

Sulmona, 20 giugno– Sarà presentato domani alle ore 18, presso la libreria Ubik in piazza XX Settembre il libro della giornalista Stefania Marini dal titolo “ Semplicemente Normand”.

A dialogare con l’autrice ci sarà Stefano Pallotta,già Presidente del Consiglio regionale Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo ed ora componte il Consiglio nazionale

La pubblicazione ( Ianieri edizioni) ha visto la luce sul finire dello scorso mese di marzo ed in molti sono convinti che si tratta di una iniziativa che avrà un grande successo editoriale a giudicare dall’attenzione che ha trovato finora

L’estate si avvia lentamente verso il tramonto. Normand sta trascorrendo un periodo di riposo al mare insieme a suo padre, e la vacanza volge ormai al termine quando l’agente scelto Dantiuco gli comunica che in periferia è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo tornato da poco tempo in città.

Costretto a rituffarsi nella realtà quotidiana, Normand anticipa il rientro in commissariato per prendere in mano le redini della nuova indagine, che presenta molti lati oscuri. Le difficoltà maggiori sono costituite dalla personalità complessa della vittima: un giramondo schivo e misterioso, partito circa trent’anni prima, per motivi che nessuno conosce.

Spetterà dunque a Normand delineare i contorni della vicenda, ricostruendo i fatti con pazienza e abilità per arrivare a scoprire, grazie a un’intuizione folgorante, sia il movente che il responsabile dell’omicidio. Un giallo ricco di colpi di scena, in cui si susseguono interrogatori e sopralluoghi mentre Normand cerca anche di rimettere insieme i pezzi della propria esistenza, dilaniata da ricordi incancellabili.