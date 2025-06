Sulmona: prima seduta della nuova Giunta a Palazzo San Francesco

Sulmona,20 giugno– In data odierna il Sindaco Luca Tirabassi ha presieduto la prima riunione di Giunta che ha deliberato l’approvazione del progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione della scala di emergenza esterna dell’ex convento Santa Caterina (Museo Ovidio). Si tratta di un passaggio fondamentale per consentire finalmente l’apertura del Museo Ovidio che, si confida, possa avvenire tra la fine di settembre e la metà di ottobre prossimi.

Sono state approvate inoltre:

una delibera di proposta al Consiglio Comunale concernente la determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti – Tari – anno 2025 – prendendo atto delle risultanze del PEF 2025 derivante dall’aggiornamento validato dall’ AGIR e ratificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 33 del 2024;

una delibera relativa al programma degli eventi estivi fino al 6 luglio prossimo;

due delibere di carattere meramente tecnico: 1) quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata per il secondo semestre 2025, 2)riallineamento delle previsioni di cassa 2025 ai sensi dell’art. 175 comma 5 bis.

Gli atti saranno pubblicati all’Albo Pretorio nella giornata di lunedì 23 p.v.