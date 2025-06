Che fine hanno fatto i nostri esposti? Lo chiede  Pizzola in una conferenza stampa dinanzi al Tribunale

L’iniziativa era stata vietata dal questore, ma per gli ambientalisti “quel comportamento come un atto di ubbidienza civile”

Sulmona,20 giugno- “A partire dal 22 maggio 2023 abbiamo presentato alla Procura della Repubblica di Sulmona otto esposti, ognuno con allegata una dettagliata documentazione. In alcuni casi agli esposti hanno fatto seguito ulteriori integrazioni. Solo in un caso si è avuto un riscontro: quello dell’edificio abusivo in via Tratturo. Tutti gli altri sono avvolti nel più totale silenzio”.

Lo ha detto stamani Mario Pizzola del Coordinamento per il clima fuori dal fossile dei Comitati cittadini per l’ambiente nel corso di “ una conferenza stampa anomala” tenuta per strada in prossimità dell’ingresso del Tribunale nonostante la disposzione del questore dell’Aquila che, con apposito provvedimento, vietava di svolgere l’iniziativa proprio in quella zona ritenuta obiettivo sensibile

Ma Pizzola, ha spiegato, non ha inteso rispettare la decisione del questore perché “libero cittadino che chiede da tempo risposte precise considera quel comportamento come un atto di ubbidienza civile”

Poi una serie di interrogativi sul perchè ancora si riesce a sapere nulla sulla “ inutilità dell’opera centrale e metanodotto”;oppure c’è ancora molto da conoscere “sulla vicenda dell’edificio illegale di Via Tratturo posto sotto sequestro dalla Procura” e poi l’esposto sul taglio dei 317 piante di ulivo

Innfine è stato presentato con apposita nota l’elenco degli esposti depositati dagli ambientalisti

SNAM: Esposto sulla illegalità del cantiere di Case Pente, presentato il 22 maggio 2023.

SNAM: Esposto sulla inutilità dell’opera (metanodotto e centrale), presentato il 28 giugno 2023.

SNAM: Esposto sulla mancanza del progetto esecutivo della centrale, presentato il 20 marzo 2025. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Comune di Sulmona e la Soprintendenza archeologica dell’Aquila, rispondendo al nostro accesso agli atti, affermano di non avere il progetto esecutivo.

SNAM: Due esposti ai Carabinieri Forestali di Sulmona sul taglio illegale di 317 alberi di ulivo, presentati il 4 novembre 2024 e il 19 dicembre 2024. Con il primo esposto si chiede se il taglio è stato autorizzato dalla Regione. Con il secondo esposto si evidenzia la violazione della legge della Regione Abruzzo n.6 del 20 maggio 2008 che prevede l’espianto e il successivo trapianto degli alberi di ulivo.

SNAM: Esposto sui lavori lungo Via Vecchia di Cansano, presentato l’8 ottobre 2024. I lavori hanno riguardato la collocazione di una tubazione per acqua potabile dal caseificio Reginella al cantiere della centrale.

METAENERGIA: Esposto sulla mancanza della V.I.A. e della V.inc.A, presentato il 4 ottobre 2024. Si chiede di accertare se la centrale turbogas della Metaenergia, nel nucleo industriale di Sulmona, è in possesso dei necessari requisiti di legge: innanzitutto la Valutazione di Impatto Ambientale, propedeutica ad ogni successivo atto autorizzativo, e la Valutazione di Incidenza Ambientale.

VIA TRATTURO: Esposto sull’edificio abusivo, presentato il 6 luglio 2023. Violazione del piano regolatore comunale essendo l’edificio in area destinata a parco urbano e territoriale. Baracca abusiva: nulla osta a sanatoria della Regione annullato con decreto ministeriale.