Goffredo Palmerini tra i vincitori dell’International Florence Seven Stars

Al giornalista scrittore aquilano conferito il Premio Dodici Stelle d’Europa per il Giornalismo internazionale

Goffredo Palmerini

L’AQUILA – Si terrà a Firenze il 28 giugno alle 19, sulla Gran Terrazza Belvedere del Palazzo PLUS FLORENCE, la cerimoni di premiazione dei vincitori del Premium International Florence Seven Stars 2025. Tra gli insigniti il giornalista e scrittore aquilano Goffredo Palmerini, cui andrà il prestigioso riconoscimento “Dodici Stelle d’Europa per il Giornalismo internazionale”, così come deciso dalla Giuria composta da insigni studiosi e presieduta dal prof. Carlo Franza, storico dell’Arte Moderna e Contemporanea, giornalista e critico d’arte del quotidiano “il Giornale”.

Nel messaggio inviato al prof. Franza, oltre ad esprimere sentimenti di gratitudine e l’onore di ricevere un premio di grande prestigio, Palmerini gli ha comunicato che non potrà essere presente di persona alla cerimonia di premiazione perché impegnato in una missione all’estero, dal 24 giugno al 2 luglio, nell’ambito delle iniziative del Mese del Patrimonio Italiano in Canada (June Italian Heritage Month), programmate nella capitale canadese. Già da febbraio, infatti, la Federazione delle Associazioni Abruzzesi di Ottawa gli aveva rivolto un pressante invito, cui da tempo ha dato conferma di partecipazione. Diversi eventi culturali lo vedranno infatti personalmente coinvolto, promossi dall’Italian Canadian Community Centre presieduto da Angelo Filoso. Palmerini ha inoltre informato il presidente prof. Franza che alla cerimonia di premiazione sarà presente il dr. Vincenzo Angelini, già dirigente delle Ferrovie Italiane e Presidente dell’Associazione Abruzzesi di Firenze, il quale con cortese disponibilità porterà il saluto e ritirerà il riconoscimento in sua vece.

Il Premio, vanto della Città di Firenze, con la sua internazionalità vive destinazioni colte, mirate, professionali, ed è conferito alle migliori figure delle Arti, della Diplomazia, del Giornalismo, della Cultura e della Scienza, alle Imprese innovative del Made in Italycapaci di generare significative ricadute in campo culturale, sociale, produttivo e della sostenibilità ambientale. L’assegnazione del Premium International Florence Seven Stars ne accredita ancor più il valore e ne è degna testimonianza.

