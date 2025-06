Olympia Sulmona, torneo di prestigio in Germania per i “pulcini”

SULMONA – Torneo di prestigio per la categoria pulcini dell’Olympia Ovidiana Sulmona. I classe 2014 saranno di scena in Germania a Monaco di Baviera dal 20 al 22 giugno nella Munich Cup 2025.

Si tratta di un torneo internazionale che vedrà protagoniste 18 squadre provenienti da sei paesi: Austria, Germania, Italia, Olanda, Mongolia e Svizzera. La Munich Cup, oltre all’aspetto sportivo, include anche momenti di divertimento e di aggregazione. Nel pieno dello spirito dei tornei organizzati nell’ambito Ballfreunde.

Dunque sarà un’esperienza formativa e di crescita per i giovanissimi calciatori, che prevede anche la visita in strutture come la Marienplatz, Englischer Gartner, Olympiapark e Allianz Arena. Così dopo l’esperienza dello scorso anno in Grecia al torneo di Loutraki sulle orme del sommo poeta Ovidio, i piccoli dell’Olympia Ovidiana sono pronti a vivere un’altra entusiasmante avventura.

«Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa opportunità: alla Asd Ovidiana Sulmona che ho l’onore di rappresentare, alla società affiliata Asd Olympia Ovidiana Sulmona, alle famiglie dei nostri giovani atleti per il sostegno costante e appassionato e agli sponsor che con sensibilità e generosità hanno alimentato questo sogno permettendoci di andare lontano», ha sottolineato Walter Massimiliani. Proprio Massimiliani sarà il capo delegazione a Monaco di Baviera.

Lui che ricopre il ruolo di Responsabile affiliazione dell’Asd Olympia Ovidiana Sulmona. Oltre ad essere Direttore Generale dell’Asd Ovidiana Sulmona. I risultati conseguiti in questa stagione certificano l’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico e dirigenziale dell’Olympia Ovidiana Sulmona e dell’Ovidiana Sulmona. La società biancorossa presieduta da Oreste De Deo ha infatti centrato la vittoria del campionato regionale under 19. Oltre ad aver conquistato la Coppa Abruzzo sia con la formazione under 17 che con l’under 14.

«Questa iniziativa internazionale è anche il riflesso più brillante del lavoro straordinario che, insieme all’affiliata Olympia Ovidiana Sulmona, l’Asd Ovidiana Sulmona sta portando avanti in ambito giovanile attraverso progettualità serie, continuità tecnica e attenzione ai valori educativi dello sport – continua Massimiliani-. Una stagione, quella appena conclusa, che ha regalato risultati storici per il settore giovanile biancorosso: la vittoria del girone regionale under 19, la Coppa Abruzzo Allievi under 17 e la Coppa Abruzzo Giovanissimi under 14. Un autentico triplete senza precedenti, che testimonia la coerenza tra valori, obiettivi e risultati, come fortemente voluto dal Presidente Oreste De Deo e da tutta la dirigenza, che continua a investire con convinzione nei giovani del territorio, anche in prospettiva della prima squadra».

Daniele Rossi