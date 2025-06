Spionaggio: Renzi, anche Dagospia? Tutti zitti anche stavolta? Gravissimo

Roma, 19 giu – “Lo scandalo intercettazioni illegittime esplode ogni giorno di piu’. Se davvero anche Dagospia e’ stata messa sotto controllo, come sembra, siamo davanti a una svolta clamorosa”, scrive su X il leader di Italia viva, Matteo Renzi. “Io non sono un fan di Roberto D’Agostino e con lui ho avuto scontri molto duri, in tutte le sedi. Ma se anche Dagospia e’ stata spiata e il governo italiano continua a far finta di nulla, siamo in presenza di un fatto gravissimo. Nelle democrazie non si spiano i giornalisti. Se si spiano i direttori delle testate giornalistiche non e’ piu’ democrazia. Tutti zitti anche stavolta?”, conclude con l’hashtag “Italian Watergate”