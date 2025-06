Sulmona: venerdì convegno per ricordare Domenico Susi a 20 anni dalla sua scomparsa

Domenico Susi

Sulmona,18 giugno- Appuntamento di indubbio intertesse quello in programma per venerdì 20 giugno 2025, alle ore 16.30, presso l’Auditorium della SS. Annunziata a Sulmona dedicato alla figura di Domenico Susi protagonista induscusso della politica abruzzese a venti anni dalla sua scomparsa.

L’occasione è offerta dal convegno dal titolo “A 20 anni dalla scomparsa di Domenico Susi: attualità del riformismo e del pensiero socialista” ed è stata promossa dal Centro Studi “Domenico Susi”,

Il convegno intende non solo commemorare l’uomo e il politico( amministratore comunale,provinciale e regionale in qualità di Consigliere e assessore piu’ volte, parlamentare e Sottosegretario di Stato e poi uomo di partito ma anche a promuovere una riflessione sul riformismo, inteso come visione politica profondamente intrecciata alla storia democratica italiana.

Il programma prevede i saluti del sindaco di Sulmona, Luca Tirabassi, della vicepresidente del Consiglio Regionale, Marianna Scoccia, e un rappresentante del Comune di Introdacqua, paese natale di Susi.

L’introduzione e il ricordo personale saranno affidati a Neomisio Susi, presidente del Centro Studi dedicato al padre, e all’imprenditore Fabio Spinosa Pingue.

Subito dopo gli interventi di Alberto Aghemo, presidente della Fondazione Matteotti, Michele Fina, senatore e tesoriere nazionale del Partito Democratico, Nazario Pagano, presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati e Valdo Spini, storico esponente del socialismo italiano, docente universitario e autore

A moderare il dibattito sarà Gianfranco Di Piero, già sindaco di Sulmona.