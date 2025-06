Domani seduta di Consiglio regionale.Aula al voto sul suicidio medicalmente assistito

L’Aquila,18 giugno-La prossima seduta del Consiglio regionale dell’Abruzzo è convocata è i n programma per domani,giovedì 19 giugno, alle ore 15.30, nell’aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila.

All’esame dell’Assemblea la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri, Sospiri e Di Matteo, “Disposizioni di modifica di leggi regionali e di carattere urgente”, che interessa materie di competenza regionale, quali politiche sociali, cultura, strutture sportive, servizi aeroportuali e gestione del territorio. L’assise proseguirà i lavori con il progetto di legge, “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ”.

La proposta di iniziativa popolare è stata iscritta all’ordine del giorno con “procedura d’urgenza”, secondo quanto previsto dalla legge regionale che detta, per la Regione Abruzzo, le regole sul referendum abrogativo, consultivo e l’iniziativa legislativa. Il testo, infatti, era arrivato in Consiglio, per la prima volta, il 26 giugno 2024, ma in quell’occasione non si arrivò al voto. Da quella data sono scattati i 12 mesi concessi dalla normativa regionale per la pronuncia definitiva dell’Aula sul progetto di legge.