“Famiglie al Centro”,uno sportello gratuito per il benessere familiare per i residenti dei Comuni dell’Unione Montagna Marsicana

“Lo sportello di ascolto psicologico è un luogo accogliente dove potrai confrontarti in modo riservato con un professionista”. Aperto nei giorni di martedì,mercoledì e giovedì

Avezzano

Avezzano- , 17- L’Unione dei Comuni Montagna Marsicana e l’Ads n.2 Marsica Servizi Sociali presentano “Famiglie al Centro”, uno sportello di ascolto psicologico gratuito che torna per il quinto anno consecutivo nel territorio. Il servizio si propone di offrire supporto e accoglienza ai nuclei familiari che affrontano momenti di difficoltà.

Lo sportello, che è un progetto promosso dall’Ambito distrettuale sociale Marsica, è attivo il martedì, mercoledì e giovedì, con psicologi pronti a confrontarsi in modo riservato con gli utenti nella sede dell’Unione dei Comuni con sede in Avezzano .

Il progetto nasce dall’esigenza di supportare le famiglie nel far fronte a situazioni di crisi e bisogno di cura, spesso accentuate dalle nuove emergenze sociali come la crisi economica. “Famiglie al Centro” intende potenziare le risorse delle famiglie, promuovendo l’empowerment e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità. Lo sportello è rivolto ai cittadini residenti nei 34 comuni ricadenti nell’Ambito distrettuale Marsica per i quali l’Unione dei Comuni svolge i servizi sociali.Il servizio, nato durante il covid e tuttora attivo, si rivolge a diverse tipologie di famiglie, tra cui neogenitori, famiglie a rischio di esclusione sociale, monoparentali, genitori in fase di separazione o divorzio, e genitori che seguono percorsi di riabilitazione alla genitorialità. Particolare attenzione è dedicata alle donne vittime di violenza e ai minori oggetto di violenza assistita.

“Lo sportello oggi è stato rafforzato con più servizi”, ha spiegato la dirigente del servizio Sociale dell’Unione, dottoressa Sabrina Frezza, “è stato realizzato grazie al fondo regionale dedicato alle famiglie – legge 95/95 – che permette di sostenere iniziative di sostegno psicologico per tutta la famiglia(genitori, figli, adolescenti e persone adulte) in maniera totalmente gratuita. In questi anni grazie al servizio del nostro centro famiglie siamo riusciti ad intervenire preventivamente su molti casi, e a realizzare dei percorsi adatti per gli utenti che vi si sono rivolti”.Tra le attività previste, spicca l’attivazione di uno sportello dedicato agli uomini maltrattanti, su base volontaria. Saranno inoltre organizzati incontri informativi sulla prevenzione dell’assunzione di sostanze psicotrope, in collaborazione con gli istituti scolastici del territorio.

“Famiglie al centro”, ha concluso il presidente dell’Unione dei Comuni Montagna Marsicana, Settimio Santilli, “si configura come un punto di riferimento essenziale per il benessere familiare operando in una logica di rete con i servizi territoriali e promuovendo un approccio integrato di prevenzione e supporto”.

Insomma davvero una bella e utile iniziativa