“Radici”:un libro che racconta il cuore dell’emigrazione abruzzese

Pescara,16 giu.-La storia e le testimonianze degli emigrati di Pretoro (Ch) in Canada, raccolte in un volume dal titolo evocativo, “Radici”. Un libro presentato questa mattina a Pescara, alla presenza degli autori Diego Giangiulli, sindaco, e Fabrizio Fanciulli, vicesindaco del Comune di Pretoro. “Radici” è frutto di un lavoro di ricerca storica e documentale, arricchito dalle preziose memorie dei protagonisti di questo significativo esodo.

Alla conferenza stampa, oltre agli autori, hanno partecipato il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, i consiglieri regionali e componenti del Cram (Consiglio regionale degli Abruzzesi nel mondo), Antonietta La Porta e Alessio Monaco, il consigliere regionale Antonio Di Marco, in qualità di presidente “Borghi più belli d’Italia in Abruzzo e Molise”, il rappresentante dell’Osservatorio per l’Emigrazione del Cram, Tonino Innaurato, l’onorevole Alberto Bagnai, il direttore della rivista “Abruzzesi nel mondo”, Antonio Bini, il presidente del Parco Nazionale della Maiella, Lucio Zazzara, e il vicepresidente di Italea Abruzzo, Ivan Serafini.

Il materiale che ha dato vita al volume è stato raccolto direttamente dagli autori durante un viaggio a Ottawa nel novembre 2023. L’intento è quello di narrare la storia dell’emigrazione italiana in un contesto più ampio, concentrandosi in particolare sui tanti abitanti del comune della provincia teatina che scelsero la capitale canadese come nuova casa nel secondo dopoguerra: intere famiglie che, partendo verso una terra lontana e all’epoca poco conosciuta come il Canada, sono riuscite in pochi decenni a integrarsi pienamente nel tessuto sociale ed economico locale.

“Radici” rappresenta il secondo atto del più ampio progetto “La Valigia di Cartone”, iniziativa nata per esplorare e preservare la memoria dell’esodo migratorio abruzzese. Dopo una serie di eventi organizzati nell’estate scorsa, il libro si inserisce come tassello fondamentale in questa raccolta storica, documentale e testimoniale. Il 27 giugno il libro, tradotto anche in inglese (“Roots”), sarà presentato a Ottawa al Conference and Event Centre. Saranno presenti numerosi emigrati anche di seconda e terza generazione, non solo di origine pretorese ma provenienti da tutto l’Abruzzo. Per l’occasione, sarà replicata anche la mostra allestita lo scorso agosto a Pretoro, con parte del materiale originale raccolto: lettere, passaporti, permessi, visti, biglietti aerei e fotografie degli emigrati.