Expo Osaka 2025 : l’Abruzzo brilla con l’arte orafa del Maestro Giuliano Montaldi

Sulmona, 16 giugno-L’arte orafa abruzzese è protagonista alla vetrina mondiale di Expo 2025 a Osaka, grazie alla presenza del maestro Giuliano Montaldi. Nello spazio espositivo della Regione Abruzzo, inaugurato ieri, Montaldi sta incantando i visitatori con la sua maestria, assemblando gioielli sul posto e mostrando l’eccellenza artigianale della regione.



L’entusiasmo attorno allo stand di Montaldi è palpabile. Numerosi visitatori si sono fermati, incuriositi dalle sue creazioni uniche. Tra gli ospiti illustri che hanno ammirato il lavoro del maestro anche l’ambasciatore italiano in Giappone, Mario Vattani, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, gli assessori Daniele D’Amario e Tiziana Magnacca, e il consigliere regionale Massimo Verrecchia.



Le opere del Maestro Montaldi sono un omaggio alla tradizione orafa abruzzese, reinterpretata con estro e innovazione. Tra le sue creazioni più iconiche spiccano le Presentose, gioielli tradizionali abruzzesi spesso arricchiti da simboli d’amore e di fortuna, e “I Love Abruzzo”, collezione che fonde l’identità regionale con un design contemporaneo. Ogni pezzo racconta una storia, legando passato e presente in un connubio di bellezza e significato.



“È un’emozione indescrivibile rappresentare l’Abruzzo su un palcoscenico così prestigioso come Expo Osaka”, ha dichiarato il maestro Giuliano Montaldi, “vedere l’interesse e l’apprezzamento dei visitatori da ogni parte del mondo per la nostra arte orafa, mi riempie di orgoglio. Spero di trasmettere la passione e l’anima della nostra terra attraverso ogni gioiello che creo qui, dal vivo, a Osaka”.



La partecipazione del maestro Montaldi a Expo 2025 rappresenta un’importante opportunità non solo per lui ma soprattutto per l’Abruzzo di mostrare la propria identità culturale e la qualità delle proprie produzioni artigianali a un pubblico globale, rafforzando l’immagine della regione come terra di bellezza, tradizione e innovazione.