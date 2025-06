“Il pescatore di stelle” domani  a Pescina con Peppe Millanta

Pescina,14 giugno- Peppe Millanta torna a Pescina con il suo nuovo libro “Il pescatore di stelle”, edito da Rizzoli: l’appuntamento è per domani 15 giugno alle ore 18.00 nella Sala consiliare del Comune di Pescina guidato dal Sindaco Mirko Zauri, dove lo sceneggiatore e scrittore abruzzese sarà accolto dall’Assessore alla Cultura, Antonio Odorisio. Dialoga con l’autore la giornalista pescarese Alessandra Renzetti.

Al centro del nuovo lavoro di Millanta c’è una favola onirica, che accende la speranza. Una storia che parla di desideri, perduti e ritrovati. Ad impreziosire “Il pescatore di stelle” ci sonole illustrazioni di Lavinia Fagiuoli.

“Un desiderio non è altro che la metà di un sogno più grande”: un invito, dunque, a proseguire nella vita, lungo il proprio cammino, per raggiungere la propria meta e realizzare i propri sogni.

C’è una notte, c’è la luna, c’è un’aria che sa di estate. E poi c’è Manuel, che con quella notte, ancora non lo sa, ha un appuntamento. In riva al mare c’è anche un pescatore, e la sua barca è piena di stelle. Di desideri. Di sogni che aspettano solo di essere realizzati, e come anticipa lo scrittore: “per avverarsi, un sogno ha bisogno che i desideri di almeno due persone si incastrino, e sai perché? Perché l’unico modo che abbiamo per andare verso noi stessi è incontrare gli altri”.

L’abruzzese Peppe Millanta è diplomato all’Accademia Nazionale Silvio d’Amico; firma la sceneggiatura della serie Blackout – Vite sospese su Rai1, cura le rubriche Quota Mille, Macchemito, Scorci d’Abruzzo su Rai Abruzzo. È fondatore della Scuola Macondo – l’Officina delle Storie di Pescara, dedicata alle arti narrative, è Direttore artistico del Festival SquiLibri di Francavilla al Mare (Ch) ed è altresì Direttore artistico di Fiabosco, riserva naturale per creature fantastiche di Sant’Eufemia a Maiella (Pe) nel Parco Nazionale della Maiella. Dirige la collana “Comete” (Ianieri Edizioni), dedicata alla narrativa di viaggio, all’Abruzzo immateriale e all’Abruzzo letterario. Ha esordito con il romanzo “Vinpeel degli Orizzonti” (Neo Edizioni, 2018), che è stato tradotto in più lingue, ma grande è stato anche il successo del suo “sprequel”, “Cronache da Dinterbild”(Neo Edizioni, 2023).