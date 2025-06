Sulmona: il sindaco Tirabassi presenta la sua squadra di governo

Il sindaco di Sulmona Luca Tirabassi

Sulmona,14 giugno– Si è svolta questa mattina a Palazzo San Francesco la prima seduta della nuova amministrazione comunale di Sulmona guidata da Luca Tirabassi

Nel corso dei lavori dell’Assemblea i 16 neo consiglieri hanno provveduto alla elezione del Presidente del Consiglio comunale nella persona di Franco Di Rocco, del vice Presidente, dei Segretari d’aula. Subito dopo il Sindaco Tirabassi, ha annunciato i componenti della Giunta, individuati dal primo cittadino in base alle indicazioni fornite dalle Liste con rappresentanza consiliare.

Nella sala consiliare di Palazzo San Francesco si è svolta, questa mattina, a seguito delle elezioni amministrative, la prima seduta del Consiglio comunale di Sulmona, con l’insediamento dei 16 consiglieri comunali e il giuramento del sindaco Luca Tirabassi.

Il Presidente del Consiglio comunale Franco Di Rocco

Presidente del Consiglio comunale è stato eletto il Consigliere Franco Di Rocco; Vice Presidente del Consiglio Comunale è stata eletta la Consigliera Katia Di Marzio;sono stati eletti segretari d’Aula il consigliere D’Angelo Mario( per la maggioranza) e la Consigliera La Civita Ornella ( per la minoranza)



Il sindaco ha, quindi, annunciato la composizione della Giunta comunale, precisando che nei prossimi giorni saranno formalizzati i relativi atti.Questi i nomi:

Il vice sindaco è Mauro Tirabassi (Fratelli d’Italia), già assessore nella giunta Federico e coordinatore cittadino del partito. A lui le deleghe a Personale, Lavori pubblici, Manutenzione e verde, Protezione civile, Servizi cimiteriali e Demografici.

A Emanuela Cosentino, sempre di FdI e prima dei non eletti, vanno le deleghe Cultura, Grandi eventi, Turismo, Transizione ecologica, Istruzione e Servizi informatici. La sua nomina chiude il confronto interno sulla Cultura, assegnata a Fratelli d’Italia dopo il braccio di ferro con Luisa Taglieri.

In giunta entra anche Federica La Porta per Forza Italia,. Gestirà Politiche della casa, Politiche giovanili, Sociale, Mobilità sostenibile, Trasporti e Pari opportunità.

Alessandro Pantaleo (area civica) con deleghe al Bilancio, Patrimonio, Attività produttive, Artigianato e Commercio, Centro storico, Politiche europee, Sport e Rete gas.

Fabrizio Paolini, si occuperà di Urbanistica, Ricostruzione, Esternalizzazione, Industria e Centrale unica di committenza (CUC).

Il sindaco Luca Tirabassi manterrà su di sé le deleghe ad Ambiente, Contenzioso, Società partecipate, Polizia locale e Farmacia, che gestirà anche in raccordo, seppur in modo informale, con le anime escluse dalla giunta, in particolare Lega e Udc.