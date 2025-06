Sulmona, nasce oggi la nuova Amministrazione comunale

Sulmona,14 giugno– Oggi è un giorno particolare per la città e per la politica almeno quella locale. Nasce ufficialmente la nuova amministrazione comunale che nelle ultime elezioni amministrative ha colto un risultato significativo. Una giornata particolare perché si restituisce a Sulmona, dopo un vuoto politico e amministrativo di sei mesi assai dannoso per Sulmona e per il territorio dopo l’agguato teso all’ex sindaco Gianfranco Di Piero da un gruppo di consiglieri capricciosi che evidentemente non volevano bene a Sulmona.

Oggi si riparte e l’augurio dei sulmonesi è che i nuovi inquilini di Palazzo San Francesco possano fare di più e meglio di chi li ha preceduti. Ma sarà proprio così? Ad essere sinceri con i nostri lettori francamente non crediamo.

Lo spettacolo offerto dal centrodestra, dopo i festeggiamenti per il risultato elettorale, in questi giorni di preparazione per la formazione della nuova Amministrazione ha davvero dell’incredibile per il livello di basso profilo, per la lottizzazione degli spazi a disposizione che non trova precedenti nella storia politica e amministrativa di questa città. E meno male che Lega e Udc sono stati messi all’angolo alla faccia della pari dignità e di rispetto per tutte le componenti della coalizione che hanno lavorato per lo stesso obiettivo

Per carità la nostra è solo una analisi sulle cose che siamo riusciti a verificare in questi giorni probabilmente strada facendo tante cose potranno migliorare ma la caccia spregiudicata a conquistare spazi e deleghe a disposizione non lascia sperare bene. Se il discorso programmatico lo ascolteremo dal sindaco proprio questa mattina di certo non siamo riusciti a raccogliere un’idea o un progetto su cui lavorare da subito per la città. E dopo il vuoto di questi mesi senza amministrazione comunale anche questo non è un bel segnale.

Noi vigileremo attentamente perché da oggi la nostra attenzione sarà rivolta al buon funzionamento della Istituzione e poco alla politica che si intende ancora a Sulmona anche perché la speranza dei sulmonesi è quella di poter assistere ad una buona amministrazione e ad una comunicazione migliore. Chissà.