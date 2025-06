XVI edizione del Premio Pratola, oggi la cerimonia di premiazione 

Appuntamento ( ore 17,00) presso Abbazia di Santo Spirito al Morrone in località Badia Bagnaturo Tra gli insigniti De Giovanni, Ruffino, Lo Cicero, Telese, Antinelli, Varani, D’Alessandro

Sulmona,14giugno-Il Premio Nazionale Pratola 2025 che per il sua XVI Edizione sarà ospitato oggi pomeriggio ( ore 17,00) nella splendida e suggestiva Abbazia di Santo Spirito al Morrone in località Badia Bagnaturo di Sulmona, Organizzata dall’Associazione Culturale “Futile Utile“, diretta con passione e competenza dai giornalisti Ennio e Pierpaolo Bellucci la XVI edizione del Premio sarà dedicata alla memoria dell’Artista aquilano Marcello Mariani,un autentico maestro, una delle figure più rappresentative del movimento pittorico informale europeo.

La pace, la letteratura, l’arte, la solidarietà, il giornalismo, il cinema, la televisione, lo sport, la poesia, la ricerca scientifica, al centro del Premio Nazionale Pratola 2025 che vedrà assegnare i riconoscimenti a importanti personalità del panorama italiano e regionale, punto di riferimento nel proprio ambito lavorativo. Per l’occasione l’evento avrà una madrina d’eccezione, la bravissima inviata del Tg1 Rai, Stefania Battistini , puntuale ed obiettiva reporter dai maggiori teatri di guerra del mondo.

Testimonial dell’appuntamento il prof. Hafez Haidar, eminente figura di poeta-scrittore, più volte candidato al Premio Nobel per la Pace e per la Letteratura. Ad Haidar sarà affidato un commovente messaggio di pace, in un momento così delicato a livello mondiale. Nel corso della Cerimonia di premiazione spazio dedicato anche alla poesia, con uno dei più conosciuti attori di teatro, cinema e televisione, Edoardo Siravo, tra le “voci” italiane più coinvolgenti ed apprezzate. A colorare la manifestazione di biancazzurro una sorpresa dedicata al Pescara Calcio 1936, tornato nella Serie cadetta, grazie alla recentissima vittoria nei play off di C.

I “Premi Speciali” andranno a: MAURIZIO DE GIOVANNI (Letteratura e Cultura); ANDREA LO CICERO (Sport e Spettacolo); LUCA TELESE (Giornalismo e Tv); AURORA RUFFINO (Letteratura e Cinema); ALESSANDRO ANTINELLI (Giornalismo Sportivo); ANTONIO DEL GIUDICE (Giornalismo e Cultura); GIOVANNI D’ALESSANDRO (Letteratura e Cultura); DANIELA D’ALIMONTE (Cultura e Poesia); ASJA VARANI(Sport); CHARLES L.CASTIGLIONE (Medicina e Ricerca Scientifica; RICCARDO LETTERIO(Economia e Lavoro); LUCA ZAVARELLA (Economia e Lavoro); MARCELLO D’ANDREA (Medicina e Ricerca Scientifica); SANTE VENTRESCA (Solidarietà e impegno civile).

La manifestazione pptrà essere seguita anche in diretta su Canale 10 di Rete 8 e su www.rete8.it e su www.apktv.it , la presentazione del giornalista di Rete 8, Enrico Giancarli Chiara Tarquini

A caratterizzare la manifestazione anche gli interventi e le sottolineature musicali del soprano dalla voce inconfondibile di Chiara Tarquini, dal bravo chitarrista, il maestro Eugenio Caronna e dagli estrosi e creativi Massimo Domenicano, al pianoforte e Gianni Ferreri, alla tromba.

Lucilla Ventresca