Sulmona: concluso il progetto “Social Puzzle”.Un vero successo

Sulmona,13 giugno-“Siamo entusiasti di annunciare la conclusione del progetto “Social Puzzle”, un’iniziativa che ha visto le nostre fantastiche studentesse impegnarsi attivamente nella creazione di puzzle colorati, promuovendo al contempo una profonda sensibilizzazione e vicinanza al mondo dell’autismo.

Come Associazione Valle Peligna Autismo APS– rileva Annarita D’Amico Presidente Associazione Valle Peligna Autismo a.p.s.– siamo incredibilmente orgogliosi dei risultati raggiunti. Questo percorso di alternanza scuola-lavoro (PCTO) è stato un vero successo, non solo per i risultati tangibili, ma soprattutto per la straordinaria crescita emotiva e formativa delle ragazze partecipanti”.

Hanno trascorso tempo prezioso con giovani affetti da autismo presso “La Casa delle Abilità”, un contesto nuovo e stimolante che ha favorito una vera inclusione attraverso il gioco.

“L’attività di costruzione dei puzzle- spiega ancora D’Amico-si è rivelata uno strumento potente: ha permesso di sviluppare capacità cognitive e motorie, stimolare il coordinamento e la capacità di pensiero spaziale, e aumentare l’autostima in un ambiente di condivisione e comprensione reciproca. Gli studenti, supportati dal nostro psicologo Tony Di Girolamo e dagli educatori forniti dalla Cooperativa Nuovi Orizzonti Sociali, hanno imparato ad approcciarsi ai ragazzi con problemi dello spettro autistico, comprendendo linguaggi comunicativi diversi – visivi, gestuali o verbali.

Al termine del percorso, gli incontri con le figure professionali hanno permesso di riflettere su quanto appreso a livello emozionale e formativo, consolidando un’esperienza che va oltre la semplice attività didattica.

Le studentesse hanno dimostrato una sensibilità eccezionale e un desiderio genuino di fare la differenza, diventando protagonisti di un vero gioco di squadra orientato alla conoscenza del mondo dell’autismo.

Siamo immensamente orgogliosi del loro impegno e della dedizione che hanno messo in ogni fase del progetto. Con la consegna degli attestati di partecipazione abbiamo celebrato non solo la fine di un percorso, ma l’inizio di una maggiore consapevolezza e l’arricchimento umano che questa esperienza ha portato a tutti i partecipanti.

Un sentito ringraziamento va all’istituto Statale di Istruzione Superiore “Ovidio” nella figura della Dirigente Caterina Fantauzzi, la professoressa Alessandra Verrocchi e il professore Graziano Litigate, il cui prezioso supporto ha reso possibile la realizzazione di questo progetto.

Estendiamo la nostra gratitudine alla Cooperativa Nuovi Orizzonti Sociali per la preziosa collaborazione e il fondamentale contributo dei loro educatori.

Infine, ma non certo per importanza, vogliamo ringraziare le famiglie delle ragazze per aver creduto nella forza e nel valore di questa iniziativa.

Ma un plauso speciale va proprio a loro, le meravigliose studentesse: complimenti per il vostro prezioso contributo! Avete dimostrato che l’inclusione è un gioco di squadra, un puzzle che, pezzo dopo pezzo, costruisce una società più sensibile e accogliente.

Vi auguriamo- conclude Annarita D’Amico- un futuro meraviglioso e ricco di soddisfazioni, con l’auspicio di incrociare ancora le nostre strade per vivere insieme nuove emozioni”.