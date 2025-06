Sulmona,12 giugno– Dal prossimo anno scolastico 2024/2026 presso l’IIS “Fermi” di Sulmona sarà attivo un nuovo Indirizzo di studio moderno e dinamico che mira al potenziamento delle competenze linguistiche e di quelle scientifiche, per affrontare le sfide di un futuro di studi e lavorativo che chiede sempre più ai nostri giovani flessibilità e preparazione: il Liceo Scientifico CAMBRIDGE INTERNATIONAL.

Il Fermi sarà l’unico Liceo del territorio ad essere inserito nel circuito Cambridge education, ed offrirà agli studenti che si iscriveranno la possibilità di studiare le materie STEM in lingua inglese attraverso la metodologia CLIL, acquisendo anche la prestigiosa certificazione IGCSE. Per affrontare questo percorso gli studenti saranno supportati e guidati da uno staff di docenti altamente specializzati ed in possesso di certificazioni e di master oltre che di un selezionato team di lettori madrelingua.

Un’occasione unica che colloca il Fermi all’interno di una rete sinergica di stimoli e di opportunità di crescita culturale e personale al passo coi tempi e con le richieste del mondo del lavoro in un’ottica di trasversalità dei saperi e di versatilità di metodi ed approcci.