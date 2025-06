Abruzzo: Via libera  del Consiglio regionale al Ddl “ Salva casa”

L’Aquila, 12 giugnoIl Consiglio regionale abruzzese nel corso dei lavori conclusi nella serata di ieri ha approvato alcuni provvedimenti di particolare intyeresse. Con voto favorevole a maggioranza l’Assemblea ha apprpvato, ha approvato il “Salva Casa Abruzzo” una legge che contiene diverse disposizioni in tema di semplificazione edilizia e urbanistica. La norma modifica, inoltre, le leggi regionali n. 49 del 2012 e n. 29 del 2022, “Disposizioni per favorire il recupero, la riconversione e la riqualificazione delle aree produttive”. Il testo recepisce le indicazioni dell’impianto legislativo nazionale, declinando sul territorio regionale le specifiche esigenze del settore. Vengono aggiornate le regole che disciplinano il cambio delle destinazioni d’uso: in particolare, sulle abitazioni private, è favorito il recupero di sottotetti o magazzini. La legge, inoltre, consente di riqualificare le aree industriali dismesse, senza però consentire ampliamenti o nuove costruzioni. Il presidente Lorenzo Sospiri ha definito il testo, “una legge che restituisce il vero senso di servizio pubblico alla nostra regione”. Emiliano Di Matteo (FI), presidente della Commissione Territorio, che ha guidato tutto l’iter legislativo, ha posto l’attenzione sul risparmio che avranno i cittadini in caso di rinnovo del permesso di costruire, “non dovranno pagare due volte come in passato”, ha dichiarato. Critica la consigliera d’opposizione, Erika Alessandrini (M5S), che ha definito la norma “sfascia città”, dichiarando in Aula che “si sta facendo un enorme favore ai costruttori”. Antonio Blasioli, vicepresidente e consigliere PD, ha denunciato “il ritardo con il quale l’Abruzzo è intervenuto”.