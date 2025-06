Crisi Marelli – Di Girolamo (M5S): “Al governo hanno fatto finta di non vedere”

“ora la procedura fallimentare avviata in America. Subito tavolo di crisi al ministero”.

Sulmona,11 giugno- Da mesi continuo a chiedere al governo di attivarsi per trovare una soluzione alla delicata situazione Marelli, azienda chiave per il sistema socio-economico abruzzese e non solo. Il maggiore produttore di componentistica è in crisi nera, per usare un eufemismo, vista la decisione di avviare una procedura volontaria di Chapter 11 presso il Tribunale fallimentare degli Stati Uniti. In Italia i posti a rischio sono circa 6.000, distribuiti in 10 stabilimenti.

“In Abruzzo– scrive in una nota la sen.sulmonese Gabriella Di Girolamo(M5S)- il settore automotive rappresenta una rilevante risorsa economica e occupazionale, con i suoi 25.000 addetti, 8 miliardi di euro di fatturato e oltre il 15 per cento del PIL industriale.

La fabbrica Marelli di Sulmona impiega 444 persone che da anni vivono nell’incertezza.

Il governo prima ha fornito rassicurazioni, poi ha preferito non rispondere. Anche la regione Abruzzo, rattrista dirlo, non ha fatto la sua parte.

Perché esecutivo e maggioranza regionali non hanno chiesto tavolo di crisi al ministero?

La sen. sulmonese Gabriella Di Girolamo(M5S)

Perché non si sono attivati attraverso i loro canali “privilegiati” – o di “filiera istituzionale” come ci hanno spiegato di recente – con il governo per risolvere una crisi che rischia di essere letale per l’economia della Valle Peligna?

Sto depositando una nuova interrogazione, la quinta in ordine di tempo sulla Marelli, nella speranza che Meloni e Urso si sveglino e inizino a dare delle risposte concrete, non tanto a noi parlamentari, quanto ai lavoratori e alle famiglie che meritano di sapere quale destino li attenda.

Spero sia chiaro che non c’è altro tempo da perdere, se n’è perso fin troppo. Lo dico da anni ma al governo si è preferito far finta di nulla, come in tanti altri casi.

Qui non si tratta di colori politici o battaglie da intestarsi. Qui si tratta di lavoro, di futuro e di persone che di lavoro vivono. È il momento di agire.”