La nostra regione nei primi anni dopo la Liberazione dal nazifascismo: confronto a Pescara 

Appuntamento domani, mercoledì, alla Fondazione Abruzzo Riforme per un convegno di studi

Pescara,10 giugno- – “L’Abruzzo nei primi anni dopo la Liberazione dal nazifascismo”. Appuntamento, il prossimo 11 giugno nella sede della Fondazione Abruzzo Riforme, alle 16,30, per un convegno di studi sulla nostra regione a ridosso degli anni dalla Liberazione dal Nazifascismo.

Con questa iniziativa proseguono le attività di riflessione per l’80esimo anniversario della Liberazione in Italia, mentre ci si avvia alla celebrazione degli 80 anni di vita della Repubblica: un’occasione preziosa per dialogare con studiose e studiosi su temi fondamentali della nostra storia, come i rapporti con gli Alleati, la rinascita dopo la distruzione, l’epurazione, le conseguenze delle stragi nazifasciste.

Diversi gli studiosi che saranno ospiti della Fondazione Abruzzo Riforme, che animeranno la discussione: Enzo Fimiani e Lucia Serafini, dell’università d’Annunzio di Chieti-Pescara; Manoela Patti, dell’università di Palermo; Costantino Di Sante, dell’università del Molise; Ilaria Del Biondo dell’università di Teramo; oltre a Nicola Palombaro dell’Anpi di Pescara.