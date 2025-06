Carceri: Renzi:” Meloni tolga la delega al sadico Delmastro”

Roma, 9 giugno– “Un ragazzino di 18 anni con problemi psichici viene messo in carcere a Genova per aver commesso un piccolo reato. Lo infilano in una cella con quattro detenuti, lui appena diciottenne. I detenuti sono due italiani e due stranieri e per due giorni violentano, seviziano, torturano questo ragazzino appena maggiorenne. Nessuno sente nulla, nessuno fa nulla. Dove era la Polizia penitenziaria?”. Così Matteo Renzi su la E-news.

“Dove era il direttore del carcere? Dov’è il sottosegretario giustizialista Delmastro che ha la delega per seguire le carceri, lui, sadico uomo che ammette di provare godimento quando ai detenuti viene tolto il respiro. Chi paga per questa violenza? Quando lo Stato toglie la libertà a un cittadino ha il dovere di garantirne la sicurezza: qui siamo davanti a scene ingiuste, horror, disumane. La Presidente del Consiglio toglierà la delega al sadico Delmastro per affidare le carceri – finalmente – a una persona civile?”, conclude