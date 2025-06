Nasce a Zante il 41º Parco Letterario dedicato a Solomos, Kalvos e Foscolo: un ponte culturale tra Grecia e Italia

Sulmona,8 giugno– Un nuovo tassello si aggiunge alla mappa culturale del Mediterraneo. È stato inaugurato oggi a Zante, in Grecia, il 41º Parco Letterario, dedicato a Dionysios Solomos, Andreas Kalvos e Ugo Foscolo, illustri poeti simbolo della libertà, della cultura e della memoria europea. Un traguardo importante, reso possibile dal ruolo centrale dell’Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona, che ha promosso e sostenuto con forza la nascita del Parco, insieme al Sestiere di Porta Japasseri, al Comune di Anversa degli Abruzzi, alla Giostra di Zante, all’associazione culturale “Ugo Foscolo” di Zante e alla rivista “Zoforos”.



La firma ufficiale del protocollo è avvenuta nel municipio dell’isola ionica alla presenza delle istituzioni greche e italiane. Tra i firmatari, il presidente dell’Associazione Parchi Letterari, Stanislao de Marsanich, il sindaco di Zante, il presidente della Regione delle Isole Ionie, Kostantinos Kapodistrias, e, in rappresentanza italiana, Maurizio Antonini, presidente della Giostra Cavalleresca di Sulmona, figura chiave nella realizzazione del progetto. Maurizio Antonini: “Una visione culturale oltre la rievocazione storica”



«Questo Parco non è soltanto una celebrazione della letteratura, ma un gesto concreto di diplomazia culturale tra due popoli che condividono storia, valori e identità mediterranea», ha dichiarato Maurizio Antonini, presidente della Giostra Cavalleresca di Sulmona.«La nostra associazione non è solo custode di una rievocazione storica, ma promotrice attiva di cultura. Abbiamo voluto fortemente questo progetto perché crediamo che la cultura sia il nostro modo di costruire ponti. L’Europa di domani nasce da iniziative come questa, capaci di tenere insieme memoria, bellezza e dialogo tra le genti».



Antonini ha ricordato come la Giostra Cavalleresca, da oltre vent’anni simbolo della città di Sulmona, abbia da tempo esteso il suo raggio d’azione ben oltre il torneo cavalleresco:«Siamo una realtà viva e dinamica che lavora per creare relazioni internazionali stabili. Zante è oggi per noi non solo un luogo denso di memoria letteraria, ma una terra sorella. Un legame, quello con la Giostra di Zante, nato nel solco di valori condivisi, che trova ora una nuova espressione concreta in questo Parco». Cosa sono i Parchi Letterari® I Parchi Letterari® sono una rete di luoghi dedicati alla vita, all’opera e ai paesaggi dei grandi autori della letteratura italiana e internazionale. Nati da un’idea di Stanislao Nievo, i parchi promuovono la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico attraverso itinerari culturali, eventi, laboratori e progetti educativi.



Con l’ingresso del Parco di Zante, la rete conta oggi 41 Parchi, tra cui quelli dedicati a Dante Alighieri, Gabriele d’Annunzio, Ignazio Silone, Ovidio e Benedetto Croce. L’obiettivo è la riscoperta e la valorizzazione dei territori attraverso il racconto degli scrittori che li hanno vissuti o narrati, con una forte attenzione alla sostenibilità e al turismo responsabile. Zante: un’isola della poesia, cuore del Mediterraneo Zante, isola natale di Ugo Foscolo e di Dionysios Solomos – autore dell’Inno alla Libertà, oggi inno nazionale greco – rappresenta un crocevia ideale tra Grecia e Italia. Il nuovo Parco Letterario è dedicato anche a Andreas Kalvos, altro grande poeta della libertà e dell’esilio.«Questa è un’isola della poesia», ha affermato Stanislao de Marsanich, presidente nazionale dei Parchi Letterari, «un luogo che ha dato i natali a voci fondamentali per l’identità culturale europea. Il parco nasce per custodire questa memoria e per raccontarla ai cittadini di domani». Il legame con l’Abruzzo e la forza della rete



L’assessore alla cultura di Anversa degli Abruzzi, Mario Giannantonio, ha espresso grande soddisfazione per la nascita del Parco, sottolineando la stretta collaborazione tra istituzioni e realtà associative:«Abbiamo creduto in questo progetto sin dall’inizio. L’Abruzzo, con i suoi Parchi Letterari dedicati a D’Annunzio, Ovidio, Croce e Silone, ha un patrimonio culturale di altissimo livello. Oggi lo mettiamo in dialogo con il cuore della cultura greca, grazie anche all’impegno e alla visione dell’Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona». Un ponte tra passato e futuro La firma del protocollo a Zante non è soltanto un atto simbolico, ma un impegno concreto per costruire percorsi culturali, eventi condivisi e progetti didattici che coinvolgeranno scuole, studiosi e visitatori.«Il nostro obiettivo – ha concluso Antonini – è rendere vive queste memorie.



I Parchi Letterari non sono musei all’aperto, ma luoghi pulsanti, capaci di raccontare la storia di un territorio in modo vivo, accessibile e appassionante. Questo Parco è un primo passo: continueremo a lavorare per far crescere questa rete e farla dialogare con il mondo». Contatti stampa:Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmonainfo@giostrasulmona.itwww.giostrasulmona.it Associazione Parchi Letterariinfo@parchiletterari.comwww.parchiletterari.com ⸻ “Coltivare la memoria e il dialogo: è questo il significato più profondo di ogni Giostra, di ogni Parco, di ogni parola scritta che ci unisce.”– Maurizio Antonini