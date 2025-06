La tragedia di Bugnara: ragazzo di 17 anni travolto ed ucciso da un treno

Bugnara,8 giugno-Ha suscitato enorme impressione la tragedia che si è consumata nella serata di ieri presso la stazione ferroviaria di Bugnara dove dove un ragazzo di 17 anni, G.D.V. e’ morto travolto da un treno in corsa proveniente da Roma e diretto a Sulmona. Inutili i tentativi da parte del conducente del treno che non ha fatto in tempo a evitare l’impatto. All’arrivo dei soccorsi il giovane era ancora cosciente ma è deceduto poco dopo. Sul caso indagano i carabinieri dell’Aquila. Il treno regionale 4166, partito da Roma Termini dopo le 16 è arrivato a Sulmona con più di 50 minuti di ritardo. Sul caso la Procura ha aperto un fascicolo. C’e’ ancora da capire, infatti, se si sia trattato di un terribile incidente, o se il ragazzo si sia tolto la vita volontariamente. Secondo quanto ricostruito, il diciassettenne si sarebbe lanciato da un muretto e sarebbe stato centrato in pieno dal convoglio in transito sul binario. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco di Sulmona e gli operatori del 118, con l’elisoccorso partito dal San Salvatore dell’Aquila, ma vani si sono rivelati i tentativi di tenere in vita il ragazzo che, a quanto pare sarebbe rimasto cosciente per circa trenta minuti