 Consorzio  di Bonificica Aterno Sagittario,l’appello del Comitato  agli agricoltori :svegliamoci !!

Sulmona,6 giugno- Secondo il Comitato per la difesa dell’agricoltura per il Consorzio di bonifica interno Aterno Sagittario, un ente che “va riformato come va riformato il sistema elettorale”..

Ma per arrivare a questo obiettivo il Comitato ha le idee precise: le dimissioni del consiglio di amministrazione e l’indizione di nuove elezioni per affrontare seriamente tutti i problemi che attanagliano l’attività agricola

Alla base di questa iniziativa il Comitato rileva “ gli scarsi servizi” forniti dall’ente “incapace di soddisfare le esigenze degli agricoltori.”

“Ora – in una nota a firma del Presidente del Comitato per la difesa dell’agricoltura Elia Polidoro- si parla anche della ripulitura dei canali alla mancanza di personale guidatori di acqua irrigua, fino alla vicenda della tassa idraulica sulla quale, sottolineano, “si richiama all’attenzione di tutti gli interessati che la delibera non ha revocato il provvedimento che, quindi, potrebbe essere reintrodotto”.

Sospensione e non cancellazione di un provvedimento contro il quale lo stesso Comitato aveva invitato i sindaci del comprensorio “ad alzare la voce” ottenendo, dopo numerosi ricorsi, un risultato importante che però, dicono, “non basta”.

Poi l’appello finale del Comitato per la difesa dell’agricoltura a tutti gli agricoltori e aderenti all’associazione con una un significativo “svegliamoci”.