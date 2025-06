Sulmona: domani 4^ edizione del Premio Ovidio di  Arti visive 2025

Sulmona,6 giugno– Domani, Sabato 7 giugno 2025 alle ore 17,30, nel cortile del Palazzo della SS. Annunziata in Sulmona, organizzato dalla Associazione “ACCADEMIA SULMONESE DI FOTOGRAFIA”, Inaugurazione-Premiazione della 4^ edizione del PREMIO OVIDIO DI ARTI VISIVE 2025 a conclusione del Concorso Fotografico Internazionale “OTIUM vs. NEGOTIUM” riservato ad artisti di ogni nazionalità appassionati di fotografia. Il Concorso si è svolto sotto gli auspici della FIAP (Federazione Internazionale delle Arti Fotografiche), la massima autorità mondiale delle associazioni fotografiche il cui Presidente Riccardo Busi sarà, anche in questa edizione, a capo della Giuria Internazionale del Concorso.

Il tema “Otium vs. Negotium” è ispirato a momenti della vita sociale descritti nelle opere di OVIDIO, il poeta latino nativo di Sulmona del quale si vuole celebrare la figura letteraria immortale nel tempo.

Il concorso di quest’anno ha avuto un successo superiore alle aspettative in quanto hanno partecipato 216 autori di tante parti del mondo con oltre 800 opere. Di queste ne sono state selezionate 20, le più significative e rispondenti al tema indicato nel bando di concorso. Le opere stampate a cura dell’Associazione saranno esposte dal 7 giugno al 14 settembre 2025 nei suggestivi locali museali della Domus Arianna a favore dei cittadini e dei numerosi turisti che frequentano Sulmona nel periodo estivo.

Nella serata di sabato 7 giugno, alla presenza delle Autorità Cittadine e di un pubblico competente, Inaugurazione della Mostra Fotografica e Cerimonia di Premiazione delle opere finaliste. Ai primi 5 classificati sarà inoltre conferito un premio offerto da Enti e Aziende locali come simbolico rimborso per il contributo artistico.

Dopo i saluti istituzionali, conferenza sul tema del concorso fotografico da parte del prof. Alessandro Bencivenga con la partecipazione di studenti del Liceo Classico coordinati dalla prof.ssa Sabrina Cardone.

I 20 autori finalisti, premiati con l’esposizione delle loro opere nella Mostra Fotografica e con una simbolica statuina in ceramica di Ovidio celebrativa dell’evento, avranno inoltre l’opportunità di partecipare a Workshop Fotografici: sabato mattina nel centro storico della città ovidiana in collaborazione con Borghi e Sestieri della Giostra Cavalleresca, domenica nel borgo antico di Scanno (paese dei fotografi). Con grande soddisfazione dobbiamo rilevare che il numero di partecipanti in questa edizione è raddoppiato rispetto lo scorso anno.

I Workshop Fotografici, oltre a gratificare gli autori finalisti, sono finalizzati, fatto molto importante, a valorizzare la storia, le tradizioni, i costumi, i monumenti, i borghi di Sulmona

e del circondario; in definitiva promuoverne il territorio come è avvenuto con rilevanti risultati nelle precedenti edizioni del Premio Ovidio di Arti Visive.

Le immagini prodotte durante il workshop nei borghi antichi delle passate edizioni hanno partecipato a concorsi fotografici, sono state esposte in prestigiose riviste di fotografia, culturali, di viaggio, anche di rappresentanza (vedi calendario della Banca d’Italia ed. 2024) e in tante altre forme di comunicazione editoriali o multimediali. Sono state, e indubbiamente lo saranno ancora, messaggeri fortemente competenti ed efficaci della ”immagine” del nostro territorio.

Un sentito ringraziamento alla Fondazione CarispAq perché ha creduto e crede nel progetto PREMIO OVIDIO, al Comune di Sulmona (in particolare all’Ufficio Cultura), al Comune di Scanno e all’ASP-2 della Provincia dell’Aquila per il supporto dato, alla Banca Credito Cooperativo di Pratola Peligna, all’Inner Whell di Sulmona e alle ditte Zurich e DIVA per il loro generoso sostegno, infine a tutti coloro che in vario modo hanno consentito la migliore realizzazione dell’evento.