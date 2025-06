Referendum: Renzi orgoglioso del Jobs Act, oggi il problema sono stipendi e bollette 

Roma, 6 giu. – “Sono orgoglioso del jobs act, di aver fatto una legge che ha dato più diritti”. “Il problema di oggi sono stipendi e bollette, che non c’entrano niente con il jobs act”. Così Matteo Renzi, leader di Iv, a Mattino 5. “Oggi – prosegue – il centro della discussione sono le famiglie. Il salario medio si sta abbassando perché aumenta il costo della vita. C’è un problema di sicurezza economica e criminalità”. “Gli ingegneri non se ne vanno per l’articolo 18 ma per la fiscalità. Noi dobbiamo ridurre le tasse il costo del lavoro” e restituire alle famiglie “la sicurezza di uscire la sera e di poter fare delle cure”, conclude.