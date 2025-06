Sulmona: verso la nascita della nuova Giunta comunale

Sulmona, 5 giugno– All’esito di una riunione svoltasi questa sera tra il sindaco Luca Tirabassi e i coordinatori delle liste aventi rappresentanza consiliare, FDI, NOI MODERATI , SULMONA AL CENTRO E FI, si è stabilito, coerentemente con gli intenti espressi durante la campagna elettorale, di procedere nel rispetto del voto espresso dagli elettori, sia con riferimento al Presidente del Consiglio comunale, il cui nominativo sarà proposto dalla lista Noi Moderati e sia con riferimento al Vice sindaco, il cui nominativo sarà proposto da FDI.

Il Sindaco Luca Tirabassi ha confermato, nel corso della riunione, riferisce una nota, la propria intenzione di non iscriversi ad alcun gruppo consiliare, nel rispetto della sua matrice civica e di garante dell’intera coalizione di centrodestra. Proprio in tale veste, il Sindaco, che domani incontrerà anche tutti i Consiglieri comunali di maggioranza, con i rispettivi coordinatori di partito, ha rilevato la opportunità, da tutti condivisa, di garantire la partecipazione di Lega e Udc al tavolo politico nel quale verranno stabiliti, in via definitiva, i criteri per la composizione della Giunta, sempre ferme restando le risultanze del voto.