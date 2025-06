Sulmona,4 giugno- Il Liceo Scientifico “Fermi”, da anni impegnato nella promozione del Cinema a scuola si classifica primo in Abruzzo con la giuria del David Giovani e perciò di diritto partecipa, con la sua vincitrice 𝐋𝐮𝐜𝐫𝐞𝐳𝐢𝐚 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐚𝐧𝐭𝐨𝐧𝐢𝐨 della classe 4C, al Leoncino d’oro, premio collaterale della 62^Mostra Internazionale d’arte cinematografica di Venezia, con il compito di visionare e votare i film in concorso alla Mostra, assegnando il premio finale.

Lucrezia ha vinto con un elaborato critico sul film di Andrea Segre, che ci ha onorati della sua presenza durante la proiezione, 𝐁𝐞𝐫𝐥𝐢𝐧𝐠𝐮𝐞𝐫-𝐋𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, evidenziando la statura intellettuale del grande statista italiano in parallelo con la figura di suo nonno, ammiratore di Berlinguer, che andò anche al suo funerale: “proprio come Berlinguer, mio nonno ha vissuto con la convinzione che la vera grandezza non risiede nel riconoscimento pubblico, ma nella fermezza di fronte alle sfide della vita, nella dedizione a un ideale che sfida le convenienze del mondo”.

Ringraziamo i promotori del progetto: Agiscuola (Associazione generale italiana dello Spettacolo- Dipartimento Promozione e Formazione) e ANEC (Associazione Nazionale Esercenti Cinema- Sezione Interregionale Abruzzo e Molise), ed il cinema teatro Pacifico di Sulmona, presso cui si sono svolte le proiezioni dei film.

Questo pomeriggio, alle ore 17:30, presso il Cinema Pacifico, la studentessa che andrà a Venezia, sarà premiata da Federica Bucci, segreteria dell’Anec Abruzzo e Molise, alla presenza della Dirigente Scolastica Luigina D’Amico, e di una platea di studenti e di docenti.