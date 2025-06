Premio ‘Aquila d’oro’ International XX edizione “Pace,Libertà e Dignità Umana”, Gniezno(Polonia)

Premiati: S.E. Prof.ssa Hanna Suchocka, Maestro Waldemar Dąbrowski, Prof.ssa Ligia Henczel, Dott.ssa Magdalena Wolinska Riedi, Dott. Tomasz Budasz, S.E. Dott. Luca Franchetti Pardo, Prof. Michał Powałowski, Dott. Dariusz Pilak, Dott.ssa Daria Malinger.

Corfinio,3 giugno-Si è svolta nei giorni scorsi la XX Edizione del PREMIO AQUILA D’ORO INTERNATIONAL 2024, presso il Centro Culturale Cittadino di Gniezno (Polonia). La manifestazione è stata condotta dal Direttore del Premio Dott. Francesco Di Nisio e dal Dott. Andrea Mariani, per le traduzioni in lingua polacca. I riconoscimenti sono stati attribuiti al già Primo Ministro di Polonia e Ambasciatore della Repubblica di Polonia presso la Santa Sede e l’Ordine di Malta S.E. Prof.ssa Hanna Suchocka, per la sezione “Istituzioni Pubbliche”, al Direttore del Teatr Wielki – Opera nazionale polacca di Varsavia – Maestro Waldemar Dąbrowski, per la sezione “Musica”, alla Docente Universitaria Prof.ssa Ligia Henczel, per la sezione “Scienza e Progresso”. La Commissione Scientifica del Premio, presieduta dal Prof. Fabrizio Politi, ha inoltre conferito il “Premio Speciale ITALIA” alla giornalista Magdalena Wolińska Riedi, per la sezione “Giornalismo”, al Presidente della Provincia di Gniezno Dott. Tomasz Budasz, per la sezione “Istituzioni Pubbliche”, all’Ambasciatore d’Italia in Polonia S.E. Dott. Luca Franchetti Pardo, per la sezione “Istituzioni Diplomatiche” ed inoltre sono state conferite le “Menzioni Speciali” al Sindaco di Gniezno Prof. Michał Powałowski, per la sezione “Istituzioni Pubbliche”, al Direttore del Centro Culturale Cittadino di Gniezno Dott. Dariusz Pilak, per la sezione “Istituzioni Culturali”, alla Presidente del Club Włoski, Dott.ssa Daria Malinger, per la sezione “Cultura Italica”.

Ricordiamo che la manifestazione, dal tema “Pace, Libertà e Dignità Umana”, si è svolta con la partnership della FLAEI Cisl e dell’AIDOSP, Associazione Italiana Dottori in Scienze Politiche, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Consiglio della Regione Abruzzo, del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, del Parco Nazionale della Majella e del Comune di Corfinio.

Di seguito le motivazioni formulate dalla Commissione del Premio:

S.E. Prof.ssa Hanna Suchocka: “per aver coniugato magistralmente, nella Sua vita, la conoscenza dei valori e dei nobili ideali, capisaldi della Democrazia, con esaltanti esperienze nel mondo accademico, politico e diplomatico, sia in Polonia che in Italia”.

Maestro Waldemar Dąbrowski: “per aver dedicato un ampio spazio della Sua brillante carriera alla ricerca, alla promozione e alla divulgazione della musica e in particolare per aver condiviso e promosso il progetto ‘Maestro ho capito!, con il quale oltre alla musica è stata valorizzata anche la lingua italiana in Polonia”.

Prof.ssa Ligia Henczel: “per la pluriennale ed importante attività, svolta nel campo scientifico, culturale, sociale ed educativo in Polonia come in Italia e per l’estenuante impegno profuso per la tutela del patrimonio culturale, quale memoria identitaria dei migranti polacchi in Italia”.

Magdalena Wolińska Riedi: “per essere riuscita a raccontare con grande maestria e professionalità la vita all’interno del Vaticano attraverso un giornalismo fuori dai comuni schemi, grazie al magico intreccio della cultura polacca con quella italiana”.

Dott. Tomasz Budasz: “per il grande valore umano e professionale prestato alla Politica e alle Istituzioni per la costruzione del Bene Comune e per l’amore dimostrato nei riguardi della Cultura italica con il tangibile contributo fornito per l’avvio del processo di gemellaggio tra le prime antiche capitali dei Paesi membri dell’Europa Unita”.

S.E. Dott. Luca Franchetti Pardo: “per il Suo tenace impegno diplomatico nel rappresentare l’Italia in Polonia teso a rafforzare il vitale interscambio culturale ed economico nonché i profondi legami che storicamente uniscono i due Paesi e per aver contribuito al consolidamento della Sicurezza dell’Unione Europea”.

Prof. Michał Powałowski: “per l’impegno istituzionale profuso nella promozione di Gniezno, della sua importante storia che la vede prima Capitale della Polonia, e per la sincera condivisione del progetto di gemellaggio con Corfinio e Pliska”.

Dott. Dariusz Pilak: “Per la sensibilità umana espressa durante le attività interculturali e per l’affettuosa accoglienza rivolta visitatori di Gniezno, doti rare che esaltano positivamente i risultati dei progetti culturali, compreso quello relativo al gemellaggio tra le città di Gniezno, Corfnio e Pliska”.

Dott.ssa Daria Malinger: “Per il grande amore per l’Italia, per la cultura, le tradizioni e la storia italiana, che esprime nelle attività quotidiane del Club italiano in Polonia e per la grande passione per la Cultura Italica”.

L’evento è stato per tutti coinvolgente, emozionante, non sono mancati i momenti di commozione per le tematiche trattate sui rapporti e sui legami storici tra gli italiani e i polacchi. Ad allietare l’uditorio il Gruppo Musicale Dixie Team.

“Abbiamo voluto celebrare la XX edizione del Premio Aquila d’Oro International a Gniezno, in Polonia – ha affermato Francesco Di Nisio, Direttore del Premio – per festeggiare il ventennio di attività del Premio Aquila d’Oro nella prima capitale polacca, intenta ad officiare il millenario dell’incoronazione di Boleslao I di Polonia, detto il Coraggioso, e allo stesso tempo per rafforzare i rapporti di fratellanza con gli amici polacchi, con i quali il Comune di Corfinio ha intrapreso un percorso che porterà al gemellaggio di tre antiche capitali: Corfinio, Gniezno e Pliska. Ringrazio il Sindaco di Gniezno, Prof. Michał Powałowski, per l’accoglienza che ci ha riservato nella Sua bellissima città, un sentito ringraziamento va l’Ambasciatore d’Italia in Polonia S.E. Dott. Luca Franchetti Pardo che con la sua presenza e diretta partecipazione ha contribuito a consolidare i rapporti tra i cittadini italiani e polacchi, evidenziando quanto importanti siano i valori legati alla Libertà e alla Dignità umana per affermare la Pace nel mondo. L’evento è stato particolarmente apprezzato per i contenuti proposti sulla impareggiabile storia dei popoli italici, che nel 90 a.C. fondarono una nuova Nazione, a Corfinio, dal nome ‘ITALIA’ e lottarono per la conquista del Diritto di Cittadinanza, cioè i diritti sociali, politici ed economici, oggi conosciuti come ‘Diritti Umani’; la guerra registrò 300.000 vittime, vite che potevano essere risparmiate se i ‘Diritti” fossero stati riconosciuti in tempo utile. Una toccante storia che proponiamo annualmente come esempio per promuovere la Pace tra i Popoli. L’evento ha riscosso un grande successo di pubblico dovuto anche ai nostri Partner e agli Enti patrocinanti che puntualmente vogliamo ringraziamo – conclude Di Nisio – e, un particolare ringraziamento va alla Presidente Giorgia Meloni, per la concessione del Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Presidente Ignazio La Russa per aver assegnato al Premio la Medaglia di Rappresentanza del Senato della Repubblica, consegnata durante la cerimonia alla Dottoressa Daria Malinger per il grande amore che esprime per l’Italia, attraverso l’oprato del Club Wloski.