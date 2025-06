Esordio “APERII-CENE – LETTERARIE” dell’Università D’Annunzio a Pescara.

“Trucchi per la qualità della vita in tempi di crisi”, 10 giugno 2025.

di Giovanni Pizzocchia (*)

Sulmona,3 giugno– Dopo il successo del “Caffè Letterario dell’Ateneo D’Annunzio ‘La Metamorfosi del Mondo” con l’avvento della stagione estiva il seminario subisce anch’esso una metamorfosi, trasformandosi in “Aperii-cene letterarie”, spostando la location dal centralissimo “Caffè Bistrot Riviera” nel lungomare Matteotti, direttamente sull’altra sponda dell’arteria, in spiaggia con vista mare, presso “Autentiko”, nello stabilimento balneare “Sole Luna Beach” di Pescara. Gli incontri saranno otto: l’esordio il 10 giugno, la conclusione il 23 settembre 2025.

L’Apericena, conosciuta anche come “aperitivo cenato”, è un neologismo formato dalla parola “aperitivo” e dalla parola “cena”. Una moda sfiziosa, tendente a coniugare il buon gusto e la cena light, che in Italia ha iniziato a diffondersi negli anni novanta, probabilmente partita da Torino, già patria del “Punt e Mes” dove si ricorda, nel 1870, nella bottega Antonio Carpano, già in precedenza frequentata dal conte Camillo Cavour e dall’alta società torinese, un agente di borsa, preso da una discussione con i colleghi, ordinò il vermouth corretto con una mezza dose di china.

L’iniziativa è sempre sotto la direzione scientifica del Professore Andrea Pitasi che si avvale di un gruppo di lavoro costituito da colleghi accademici dell’Università Dannunzio Chieti-Pescara, specialisti in discipline pertinenti le tematiche che verranno trattate, la collaborazione di laureati presso lo stesso Ateneo, coinvolgendo molti studenti e chiunque abbia sensibilità agli argomenti. Un pubblico partecipante già fidelizzato, grazie all’esperienza culturale vissuta nell’edizione invernale del “Caffè Letterario”, che si prevede ancora in aumento.

Il programma di massima, come da locandina, suscettibile di qualche piccola variazione nel corso dei lavori, invita tutti, previa gradita, seppur non obbligatoria, prenotazione al numero 085 375274 https://www.autentiko.it e propone il seguente calendario-programma:

10 giugno ore 19:30 , Marcello Costantini , psicologo, “ Brindisi alla felicità : “Trucchi per la qualità della vita in tempi di crisi”

, , psicologo, “ : 24 giugno ore 19:30 , Davide Pietroni , psicologo, “ Ipnosi, denaro e altri trucchi del mentalista ”;

, , psicologo, “ ”; 8 luglio ore 20:30 , Tonio Di Battista , statistico, “ Tela do io l’Intelligenza Artificiale ;

, , statistico, “ ; 22 luglio ore 20:30 , Giampiero Di Plinio, giurista , “I diritti individuali dopo il COVID”;

, giurista 5 agosto ore 20:30. Luciano De Luca , professore di lingue, “Di chi si lu fije?”, l’Abruzzo sotto le dominazioni fonetiche ;

, professore di lingue, ; 26 agosto ore 20:30 , Tiziana Pietrangelo , fisiologa, “ Alimentazione e qualità della vita in una serata di fine estate ”;

, , fisiologa, “ ”; 9 settembre , Cecilia Serafini, “Non si butta via niente: “L’upcycling come strumento di sostenibilità nella moda”;

, 23 settembre ore 20:30, Massimo Angrilli, architetto, “L’invenzione del mare. Immaginari e origini del turismo balneare nell’Adriatico”.

(*) Pubblicista, sociologo, collaboratore del direttore scientifico del seminario prof. Andrea Pitasi.