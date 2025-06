Aeroporto, D’Annuntiis a  maggio lo scalo  abruzzese cresce dell’11,85%

Pescara, 3 giugno- – “La partenza della stagione estiva, con i nuovi voli verso Breslavia, Cagliari, Milano Malpensa, Kaunas e Valencia, lascia presagire numeri importanti per l’aeroporto d’Abruzzo. Proiezioni che si basano sull’importante aumento di passeggeri che si è registrato nel mese di maggio e complessivamente nei primi cinque mesi di quest’anno. Sono stati 92.029 i passeggeri transitati a Pescara nel mese di maggio contro gli 82.278 dello stesso mese nel 2024, con un incremento percentuale dell’11,85%. I passeggeri complessivi di questi primi cinque mesi sono stati 308.728 con un incremento del 6,87% rispetto al 2024, quando i passeggeri si erano attestati a 288.884

Cominciano oggi a registrare i risultati positivi della volontà della Giunta Marsilio a continuare a investire nel potenziamento dei collegamenti aerei per rendere l’Abruzzo ma anche le regioni confinanti a partire dal Molise, sempre più attrattive. L’aeroporto d’Abruzzo sta sempre più diventando un’infrastruttura moderna ed efficiente, anche con le opere in corso. Interventi essenziali per il rafforzamento del sistema economico abruzzese, per garantire una sempre maggiore competitività delle imprese locali in ambito nazionale e internazionale. Stiamo lavorando- ha commentato l’Assessore regionale ai trasporti Umberto D’Annuntiis- affinché l’aeroporto diventi sempre più un volano di sviluppo, grazie alle nuove rotte che in questa stagione estiva hanno preso il via, e lavorare già per delineare per tempo quella che sarà la stagione invernale. L’obiettivo del milione di passeggeri si avvicina”.