Bugnara: “ Primavera dei libri”  2025 si conclude con un incontro dedicato alla ricerca storica locale 

Bugnara, 3 giugno- Venerdì 6 giugno 2025, alle ore 18.30, presso la Biblioteca “Nino Ruscitti” nel Borgo San Vittorino di Bugnara, si terrà il quarto e ultimo incontro della rassegna Primavera dei libri 2025 intitolata quest’anno “Archivi, memoria, storie”.

La serata conclusiva avrà come tema “La ricerca storica locale nel passato e nel presente” e vedrà come protagonista il dott. Roberto Carrozzo, già responsabile della sezione dell’Archivio di Stato di Sulmona. A partire dagli appunti per le monografie di Pietro De Stephanis dedicate a Bugnara, Anversa e Castrovalva l’incontro sarà l’occasione per conoscere e riflettere sugli strumenti e sul ruolo della ricerca storica locale.

Apriranno l’incontro i saluti di Matteo Servilio, presidente del Centro Studi e Ricerche “Nino Ruscitti”, e di Fabio Maiorano, in rappresentanza dell’Università Sulmonese della Libera Età.

L’evento è inserito nel calendario ufficiale di Archivissima – Il Festival e La Notte degli Archivi, la più importante manifestazione nazionale dedicata alla cultura archivistica.

All’iniziativa parteciperanno 500 enti da tutte e 20 le regioni, 45 reti territoriali o tematiche, 160 eventi in presenza sul territorio, un palinsesto interamente dal vivo a Torino e centinaia di contenuti digitali inediti da tutto il territorio nazionale.

La Primavera dei libri è un’iniziativa realizzata nell’ambito delle attività del Patto locale della Lettura di Bugnara con la partecipazione della Libreria Ubik di Sulmona “Fuori di Penna”, L’Università Sulmonese della Libera Età(USLE), La Fondazione Pascal D’Angelo, e il Comune di Bugnara riconosciuto Città che legge per il triennio 2024-2025.