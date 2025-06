Cordesca 2025: Porta Manesca vince la XXII edizione

La Giostra dei bambini a Sulmona-

Sulmona,1 giugno– – Il Sestiere di Porta Manaresca vince il palio della XXII edizione della Cordesca, la giostra dei bambini. Al secondo posto il Borgo Pacentrano. Una finale già vista e con lo stesso esito della scorsa edizione ma combattuta fino all’ultima sfida. Un solo anello ha fatto la differenza portando il palio realizzato dall’artista Laura Fontana, nella sede di via Angelone.



Spalti dello stadio Pallozzi gremiti per godere di uno spettacolo unico: non solo sport, non solo legami forti per i rioni della città ma anche tanto sostegno per i ragazzi della Cordesca che diverranno i futuri protagonisti della Giostra Cavalleresca di Sulmona. La concentrazione dei cavalieri con lancia alla mano, la dedizione e la costanza dei musici, le coreografie impegnative e ben riuscite degli sbandieratori, la grazia e la serietà con cui gli oltre 600 figuranti hanno sfilato da Piazza Plebiscito fino al campo di gara hanno incantato il grande popolo della Giostra e i numerosi turisti che si trovavano in quegli istanti in Corso Ovidio.

A qualificarsi alle ambite semifinali sono stati: il Borgo Pacentrano che ha chiuso la classifica della seconda giornata di Giostra al primo posto; subito dietro il Borgo Santa Maria della Tomba; al terzo posto il Sestiere di Porta Manaresca e quarto il Sestiere di Porta Japasseri. Sono rimasti fuori dalle sfide finali il Sestiere di Porta Bonomini, giunto in quinta posizione, davanti al Borgo San Panfilo e al Sestiere di Porta Filiamabili che ha chiuso la graduatoria.



A consegnare le medaglie a vinti e vincitori il sindaco Luca Tirabassi, il presidente della Fondazione Carispaq Mimmo Taglieri, il presidente dell’ Associazione di Promozione Sociale Giostra Cavalleresca, Maurizio Antonini e l’artista Laura Fontana.



Grande soddisfazione da parte del presidente Maurizio Antonini: “Vedere lo stadio così pieno di persone mi ha riempito il cuore di gioia e ci dà la forza per andare avanti e lavorare per rendere sempre più grande la nostra Giostra. Un sentito ringraziamento voglio farlo a tutti i volontari che con il loro incessante lavoro rendono possibile tutto questo. Senza di loro non ci sarebbe la Giostra cavalleresca”.