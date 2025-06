Sulmona: martedì 3 giugno cerimonia ” Premio Giuseppe Papponetti”

Giuseppe Papponetti

Sulmona, 1 giugno– Martedì 3 giugno 2025, alle ore 9:30, presso la biblioteca del Liceo Classico “Ovidio”, nella storica sede di Piazza XX Settembre, si terrà la cerimonia di premiazione del Premio di Studio “Giuseppe Papponetti”.

Il Premio, alla sua prima edizione, è stato istituito dal Liceo Classico “Ovidio” e dall’associazione “Centro Studi Ovidiani-Giuseppe Papponetti”, con un obiettivo duplice: dare un riconoscimento a uno o più studenti particolarmente meritevoli che abbiano svolto un lavoro di ricerca su Ovidio o sulla fortuna di Ovidio, e onorare la memoria del compianto Giuseppe Papponetti, che del liceo fu uno degli insegnanti più amati e autorevoli e proprio su Ovidio e la sua fortuna scrisse notevoli contributi critici.

Nato a Sulmona nel 1945, il professor Giuseppe Papponetti lavorò infatti soprattutto come professore ordinario di italiano e latino del Liceo Classico “Ovidio”, dove è stato anche Preside incaricato, oltreché responsabile della Biblioteca d’Istituto. Ha collaborato con le Università di L’Aquila e Macerata ed è stato presidente di svariate associazioni culturali, a cominciare proprio del “Centro Ovidiano di Studi e Ricerche”. Come studioso ha lasciato una bibliografia vastissima, che spazia dalla filologia umanistica a Carlo Emilio Gadda, da Ovidio a D’Annunzio, da Hercole Ciofano a Ignazio Silone, da Petrarca e Barbato a Giuseppe Capograssi, Eugenio Montale, Ennio Flaiano e Benedetto Croce. In particolare, grande è stata la sua passione per le figure di spicco della cultura abruzzese (e in primo luogo sulmonese e peligna) dalla fine del Medioevo ai giorni nostri. Infaticabile operatore culturale, ha organizzato numerosi Convegni di valenza nazionale e internazionale, tenendovi relazioni e allestendo mostre documentarie e librarie, curando Cataloghi e Atti a stampa. Ha tenuto conferenze e relazioni in diverse città e università, non solo italiane, e ha collaborato a quotidiani e riviste scientifiche italiane e straniere.

Alla premiazione saranno presenti il Dirigente del Liceo Classico “Ovidio”, dott.ssa Caterina Fantauzzi; la professoressa Lisa Ciccone, docente all’Università di Zurigo, presidente del Centro Studi Ovidiani ed ex allieva del professor Papponetti; il figlio Ernesto; i docenti e gli studenti del Liceo.