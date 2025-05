Sulmona:Marianna Scoccia nuova coordinatrice provinciale di Noi Moderati

Sulmona,31 maggio-Oggi si è svolto a Sulmona il primo coordinamento provinciale di Noi Moderati in Abruzzo, un momento importante per consolidare e proiettare verso il futuro il nostro progetto politico. Marianna Scoccia, già protagonista di un grande successo alle elezioni regionali e alle recenti elezioni comunali di Sulmona, è stata eletta coordinatrice provinciale per la provincia dell’Aquila, con l’obiettivo di rafforzare e far crescere Noi Moderati in tutta la regione.

“Abbiamo già dimostrato, partendo dalle regionali e dalle comunali di Sulmona- si legge in una nota- che il nostro gruppo è capace di radicarsi e portare avanti un progetto politico forte, serio e inclusivo. Ora siamo pronti a far crescere Noi Moderati anche nelle prossime sfide elettorali, a cominciare dalle amministrative di Avezzano e da tutti gli appuntamenti che ci attendono”

Questo percorso è condiviso e portato avanti insieme a Gianfranco Tedeschi, vice coordinatore regionale, con il quale Marianna Scoccia condivide l’obiettivo di rafforzare Noi Moderati non solo nella provincia dell’Aquila, ma in tutto l’Abruzzo.

“Ringrazio di cuore Alfredo Mascigrande per il prezioso lavoro svolto fino ad oggi e l’onorevole Pino Bicchielli, che ha sempre creduto in questo progetto e nella forza del nostro gruppo. Siamo pronti a lavorare con una squadra fortissima per fare la differenza e portare avanti le nostre idee e i nostri valori” ha concluso Scoccia.

Ecco la squadra del Direttivo Provinciale di Noi Moderati

• Andrea Di Meo

• Valentina Iunco

• Antonietta Santavenere

• Christian Reitano

• Giovanni Di Tommaso

• Lorenzo Guerra

• Antonietta Pasqualone

• Antony Jason Consa

• Alessandro Felli

• Agostino Tomassetti

• Giuliana Di Pasquale

• Luigi Bianchi

• Andreano Picini

• Franco Di Rocco

• Fabio Di Censo

• Rossella Piccoli

Membri di diritto:

• Gianfranco Tedeschi – Delega Enti Locali

• Alfredo Mascigrande – Delega Politiche del Lavoro