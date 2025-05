 Sulmona: concorso canoro “Maestra Paola” davvero un successo la IV edizione

Sulmona, 31 maggio – Un teatro gremito, un’emozione che ha attraversato ogni nota e ogni parola: il Quarto Concorso Canoro “Maestra Paola” si è concluso con uno straordinario successo di pubblico, entusiasmo e partecipazione.

“A nome dell’Associazione Culturale Maestra Paola, esprimo la mia profonda gratitudine a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata indimenticabile. È stato un vero onore, per me, presiedere e presentare l’evento insieme a Silvia Giardini, condividendo il palco con giovani talenti e cori scolastici che hanno dimostrato una qualità canora di altissimo livello”.Lo ha scritto in una nota il Presidente dell’Associazione Culturale ” Maestra Paola” Valentino Casciato

“Ogni esibizione, sia dei cori che dei singoli interpreti- ha aggiunto Casciato– ha regalato emozioni autentiche, rendendo omaggio allo spirito della manifestazione, nata dal ricordo vivo e amorevole della Maestra Paola.Un ringraziamento speciale va a Melissa Memeti, vincitrice di The Voice Kids, per la sua splendida presenza e la sua voce che ha toccato il cuore di tutti i presenti.

Con grande gioia annunciamo anche i vincitori di questa edizione:

Categoria Cori: Scuola Primaria “Lombardo Radice” di Bagnaturo con la canzone “Amazzonia” di Orietta Berti

Scuola Primaria “Lombardo Radice” di Bagnaturo con la canzone “Amazzonia” di Orietta Berti Categoria Solisti: COSTANZA LUIGIA NORI, alunna della Scuola Primaria “Lombardo Radice” di Bagnaturo, con la canzone “Il mio canto libero” di Lucio Battisti

Il calore del pubblico, la partecipazione delle scuole e la bellezza delle esibizioni ci confermano che questo non è solo un evento, ma un percorso che merita di continuare.

Per questo annunciamo sin da ora l’intenzione di riconfermare l’appuntamento per il prossimo anno, sempre al Teatro Maria Caniglia di Sulmona, con l’impegno di coinvolgere ancora più energie, scuole e realtà del territorio.

Infine, un grazie sincero e sentito a chi, più di me, ha reso possibile tutto questo: Anselmo Casciato e Maria Rosaria Casciato, Vicepresidente e Segretario dell’Associazione Culturale Maestra Paola, veri pilastri dell’organizzazione, della passione e dell’impegno che animano ogni edizione del concorso.

Grazie di cuore a tutti: ai docenti, ai genitori, agli alunni, agli ospiti e a chi ha creduto in questo progetto. La musica è vita, e finché ci saranno bambini che cantano, ci sarà sempre un messaggio d’amore che arriva lontano”