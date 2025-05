( il caso)-Il Tribunale rinasce ad Alba e.. tramonta a Sulmona ?

di Mario Pizzola *

La pagina del giornale ” Il fatto quotidiano”

Sulmona, 30 maggio– Miracolo! Il Tribunale di Alba, in Piemonte, riapre. Il Tribunale di Bassano Del Grappa, nel Veneto, riapre. Il Tribunale di Lucera, in Puglia, riapre. Il Tribunale di Rossano Calabro, in Calabria, riapre.

Cosa hanno in comune questi quattro “Tribunali minori”? Che sono tutti collegi elettorali di potenti uomini del Governo Meloni.

Alba è il feudo del sottosegretario meloniano alla Giustizia Andrea Delmastro;Bassano Del Grappa è il feudo del sottosegretario leghista alla Giustizia Andrea Ostellari. Lucera è il feudo del viceministro alla Giustizia, di Forza Italia, Francesco Paolo Sisto.Rossano Calabro è il feudo del senatore meloniano Ernesto Rapani.

La notizia della riapertura dei quattro “tribunalini” è stata pubblicata in esclusiva il 25 maggio scorso da Il Fatto Quotidiano che scrive: “Dopo mesi di trattative, con un ddl top secret, che neppure i parlamentari di maggioranza esperti di giustizia hanno potuto visionare, i tre sottosegretari hanno chiuso la spartizione. Tre tribunalini riaprono, uno per ogni sottosegretario, cui se ne aggiunge un quarto che benedice comunque FdI in Calabria”. Ma quali sono le motivazioni che giustificano la riapertura dei quattro Tribunali “super raccomandati”? Scrive sempre Il Fatto Quotidiano: “Operazione necessaria? No. Criteri trasparenti? No. Utile per la giustizia di prossimità? No. Compatibile col bilancio di toghe, personali, mezzi? No”. Insomma, il classico “uno a me, l’altro a te, l’altro ancora a…”, secondo l’arcinoto manuale Cencelli.

A questo punto l’uomo della strada, che non ha familiarità con le strategie politiche, si domanda: “ma il sottosegretario Delmastro e il Ministro Nordio non avevano assicurato che il Governo avrebbe presentato un disegno di legge per rivedere la geografia giudiziaria italiana e in questo modo si sarebbero salvati definitivamente anche il Tribunale di Sulmona e gli altri tre Tribunali sub-provinciali abruzzesi? Come si spiega, allora, questa fuga in avanti dei quattro “pezzi da novanta” del Governo Meloni? Non si fidano del loro stesso Governo? Non è che questo famoso disegno di legge, che si attende da tanto tempo, è solo una bufala, o meglio – per dirla tutta – una sonora presa per il …naso dei cittadini?”

Eppure, il centrodestra sulla “parola d’onore” data dal Governo si è giocata buona parte della campagna elettorale. L’8 maggio scorso il candidato Sindaco Luca Tirabassi, dopo l’incontro con Nordio, aveva annunciato trionfante: “Abbiamo ottenuto le conferme che volevamo: il Tribunale di Sulmona resterà aperto, in linea con gli impegni assunti dal Governo”.

E il sottosegretario Delmastro, pochi giorni prima della chiusura della campagna elettorale, il 19 maggio, venuto a Sulmona per sostenere Tirabassi, aveva assicurato ancora una volta: “E’ un impegno che confermo. Questo Governo porterà a compimento la riforma della geografia giudiziaria. Non terminerà la legislatura senza la stabilizzazione dei Tribunali abruzzesi e di quelli isolani”. “Non terminerà la legislatura …”, parola di sottosegretario che, però, – senza attendere la riforma – aveva già provveduto a mettere in cassaforte il “suo” Tribunale, insieme a quelli dei suoi “compari” di governo.

Attraverso un provvedimento super segreto che, probabilmente, ha affossato definitivamente le speranze di Sulmona, Avezzano, Lanciano e Vasto di veder risorgere i rispettivi Tribunali.

A questo punto, sapere cosa ne pensa di questa vicenda il neosindaco di Sulmona, Luca Tirabassi, forse non è inopportuno.

*di Alleanza Verdi e Sinistra – Sulmona)