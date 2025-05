L’appello del Comitato Biblioteca al nuovo sindaco di Sulmona: subito l’istituzione di un’aula studio  pubblica

Sulmona,30 maggio Il Comitato Biblioteca Sulmona richiede un incontro con il nuovo Sindaco ovidiano, Luca Tirabassi, per discutere una questione fondamentale per la comunità: l’istituzione di un’aula studio, assente attualmente, a Sulmona. Come è noto, la città di Sulmona non dispone ancora di uno spazio dedicato allo studio e alla concentrazione, nonostante le numerose richieste dei cittadini, in particolare degli studenti. Già il 7 novembre 2022, il Comitato depositò al Comune di Sulmona un progetto per aprire un’aula studio. Luogo culturale da intitolare al sindacalista nostrano Carlo Tresca, progetto mai realizzato dall’ente sulmonese.

Il Comitato Biblioteca Sulmona ritiene che l’istituzione di un’aula studio sia una priorità assoluta per garantire ai cittadini, giovani e non, uno spazio adeguato per studiare e prepararsi. Questo spazio potrebbe essere utilizzato anche per attività di formazione e di aggregazione, contribuendo così a migliorare la qualità della vita nella città.

L’incontro con il Sindaco Tirabassi sarà l’occasione per discutere i dettagli di questo progetto e per trovare una soluzione concreta e tempestiva. Il Comitato Biblioteca Sulmona è fiducioso che il nuovo Sindaco possa comprendere l’importanza di questa iniziativa e si impegni a sostenerla.

Il Comitato Biblioteca Sulmona resta a disposizione per fornire ulteriori informazioni e per collaborare con l’Amministrazione Comunale per la realizzazione di questo progetto.