Il 14 giugno torna la XVI edizione del ” Premio Pratola”

-L’appuntamento quest’anno nell’Abbazia di Santo Spirito al Morrone a Sulmona-

Pratola Peligna, 30 maggio – La XVI edizione del Premio Nazionale Pratola si svolgerà il prossimo 14 giugno nel suggestivo scenario dell’Abbazia di Santo Spirito al Morrone a Sulmona, cuore spirituale della Valle Peligna e autentico gioiello del patrimonio celestiniano, Una kermesse di prestigio, giunta alla sua sedicesima edizione, che si conferma, nonostante le limitate risorse economiche, tra le manifestazioni culturali più significative d’Abruzzo e non solo.

L’evento, organizzato con passione e competenza dall’Associazione Culturale “Futile Utile”, è diretto dai giornalisti Ennio e Pierpaolo Bellucci. Quest’anno, la serata sarà dedicata alla memoria dell’artista aquilano Marcello Mariani, autentico maestro dell’informale italiano e figura cardine della pittura contemporanea.

A impreziosire l’edizione 2025, la presenza di ospiti di rilievo nazionale e internazionale. Madrina d’eccezione sarà la giornalista del TG1 Stefania Battistini, inviata nei principali teatri di guerra del mondo, mentre il ruolo di testimonial è affidato al professor Hafez Haidar, scrittore e poeta libanese naturalizzato italiano, più volte candidato al Premio Nobel per la Pace e per la Letteratura. Lo spazio dedicato alla poesia sarà invece curato dalla voce intensa e autorevole dell’attore Edoardo Siravo.

Per la prima volta la cerimonia si terrà all’interno dell’Abbazia di Santo Spirito al Morrone, un luogo di incomparabile bellezza e spiritualità, custode di arte e fede.A presentare la serata sarà il giornalista di Rete8 Enrico Giancarli, con la diretta televisiva a cura della stessa emittente per Abruzzo e Molise, e le riprese affidate alla squadra di Massimo Scafati per il sito APK. L’atmosfera sarà arricchita dagli intermezzi musicali del soprano Chiara Tarquini, del chitarrista Eugenio Caronna, del pianista Massimo Domenicano e del trombettista Gianni Ferreri.

Ampio e variegato il parterre dei premiati, scelti tra personalità di spicco in ambito culturale, scientifico, sociale, artistico e sportivo. Ecco l’elenco completo dei “Premi Speciali”:

“Tra i protagonisti – spiega una nota- spiccano lo scrittore e sceneggiatore Maurizio De Giovanni, autore dei celebri romanzi da cui sono tratte serie TV di successo come Il Commissario Ricciardi, I bastardi di Pizzofalcone e Mina Settembre. Presente anche Andrea Lo Cicero, ex pilone della nazionale di rugby e oggi chef e volto televisivo, nonché ambasciatore UNICEF.Sarà premiato Luca Telese, direttore del quotidiano Il Centro, oltre che giornalista, saggista e conduttore televisivo. Riconoscimento anche per Aurora Ruffino, attrice e scrittrice tra le più promettenti del panorama nazionale, e per Alessandro Antinelli, caporedattore centrale di Rai Sport.A rappresentare l’eccellenza abruzzese nel mondo saranno, tra gli altri, l’attrice Asja Varani, campionessa europea e mondiale di pattinaggio corsa; l’ingegnere Riccardo Letterio, originario di Rocca Pia e attivo nella mobilità sostenibile; e il neurochirurgo Marcello D’Andrea, pratolano, riferimento per la neurochirurgia vascolare presso l’ospedale Bufalini di Cesena.Un tributo speciale sarà riservato a Sante Ventresca, insegnante e scultore, per il suo instancabile impegno nella creazione di strutture di accoglienza per le persone con disabilità, come Villa Gioia e il Centro Diurno di Torrone”.

Lucilla Ventresca