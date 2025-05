Corfinio: domani la XX edizione del ” Premio Aquila d’oro International”

dedicata quest’anno al tema: “Pace, Libertà e Dignità Umana” – sarà celebrata a Gniezno (Polonia)

Corfinio,30 maggio -Il prestigioso riconoscimento sarà conferito: al già Primo Ministro e Ambasciatore della Repubblica di Polonia presso la Santa Sede e l’Ordine di Malta S.E. Prof.ssa Hanna Suchocka, al Direttore del Teatro Wielki Dott. Waldemar Dąbrowski, alla Docente Universitaria Prof.ssa Ligia Henczel. Il “Premio Speciale ITALIA” sarà conferito: alla Giornalista Dott.ssa Magdalena Wolinska Riedi, al Presidente della Provincia di Gniezno Dott. Tomasz Budasz e all’Ambasciatore d’Italia in Polonia S.E. Dott. Luca Franchetti Pardo; saranno inoltre assegnate tre “Menzioni Speciali”: al Sindaco di Gniezno Dott. Michal Powalowski, al Direttore del Centro Culturale di Gniezno Dott. Dariusz Pilak e allaPresidente del Club Włoski, Dott.ssa Daria Malinger.

L’evento è promosso dall’Associazione Corfinium Onlus con la partnership della FLAEI Cisl, dell’AIDOSP e del Centro Culturale Comunale di Gniezno. La cerimonia di premiazione si svolgerà alle ore 17:00, presso il Centro Culturale Comunale, l.lubienskiego 11, Gniezno.

L’evento è patrocinato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Consiglio Regionale Abruzzo, dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, dal Parco Nazionale della Majella e dal Comune di Corfinio e ha ricevuto la Medaglia di Rappresentanza dal Presidente del Senato Ignazio La Russa.

Come noto, il Premio Aquila d’Oro International, oltre ad evidenziare ogni anno tematiche di importante interesse sociale, promuove una impareggiabile pagina di storia, inedita al grande pubblico: la nascita dell’Italia antica, la prima lotta per l’ottenimento dei Diritti Umani e l’affermazione dei Valori e degli Ideali italici, oggi necessari per rinvigorire il senso di appartenenza ad una grande Nazione, denominata “ITALIA” già nel 90 a.C..

“Come ormai noto – afferma il Prof. Fabrizio Politi – Presidente della Commissione Scientifica del Premio AQUILA D’ORO INTERNATIONAL è nato nel cuore delle terre italiche (Conca Peligna), e ha lo scopo di rivitalizzare la cultura e i valori italici attraverso il riconoscimento di particolari meriti ai discendenti delle famiglie italiche e/o a persone che si sono particolarmente distinte in azioni promosse a favore del territorio e delle comunità italiche. I premiati di quest’anno, così come nelle precedenti edizioni – conclude Politi – sono un grande esempio di valore, di assoluta eccellenza in Polonia, come in Italia.”

Per la XX edizione abbiamo scelto il tema “Pace, Libertà e Dignità umana”– dichiara Francesco Di Nisio, Direttore del premio – per evidenziare come la storia degli italici e questi grandi valori, ad essa collegati, possano guidare la società e il comportamento umano. Valori che rappresentano – conclude Di Nisio – un ideale di convivenza pacifica, di libertà individuale e di rispetto per l’essenza umana e che possano contribuire all’affermazione dei Diritti Umani e della Pace nel mondo.

Alcuni degli illustri premiati nelle precedenti edizioni del Premio Aquila d’Oro International: Premio Oscar Ennio Morricone, Compositore e Direttore d’Orchestra – Franco Gabrielli,Prefetto di Roma –– Nancy Pelosi, USA, Democratic Leader – Francesco Sabatini, Presidente dell’Accademia della Crusca – Gianni Letta, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri –Adriano Monti Buzzetti Colella, Giornalista RAI – Premio Oscar Gianni Quaranta, Scenografo – Paolo Gentiloni, Presidente Consiglio dei Ministri – Giulio Terzi di Sant’Agata, Ambasciatore –Eugenio Coccia, Direttore del Laboratorio di Fisica nucleare del Gran Sasso – Ed Hill, USA, Presidente IBEW – Vincenzo Cerami, Scrittore – Gianfranco Fini, Presidente Camera dei Deputati – Maximo Ibarra, Amministratore Delegato di Wind –- Maria Romana De Gasperi, Presidente onoraria Fondazione De Gasperi – Carlo De Masi, Segretario Generale Flaei Cisl – Mario Segni, Docente universitario/Riformista – Padre Gianmaria Polidoro, Fondatore di Assisi Pax International – Mons. Giuseppe Sciacca, Segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica – Maria Elisabetta Alberti Casellati, Presidente del Senato della Repubblica, Ma Raina Kabaivanska, Soprano operistico, Giuseppina Zarra, Ambasciatrice d’Italia a Sofia, Prof.ssa Maria Luisa Caldognetto , Scrittrice.