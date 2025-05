Sulmona: sabato e domenica torna la Cordesca, la Giostra dei bambini

Sulmona, 29 maggio – L’Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona e i Borghi e Sestieri della città sono pronti a vivere un fine settimana all’insegna dell’entusiasmo, della tradizione e dell’emozione.

Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno torna infatti la Cordesca, la Giostra Cavalleresca dei bambini e dei ragazzi, giunta alla sua 22esima edizione, che animerà lo Stadio Comunale “Francesco Pallozzi” con l’energia e la passione dei più giovani. Un appuntamento ormai entrato nel cuore della città e divenuto uno degli eventi più attesi e partecipati dell’anno, dedicato interamente ai più piccoli che, armati di lance, entusiasmo e coraggio, si sfideranno per centrare gli anelli e conquistare l’ambito Palio 2025, realizzato per questa edizione dall’artista Laura Fontana. A dare inizio alla manifestazione sarà, come da tradizione, il corteo storico, che partirà alle ore 16 da piazza Plebiscito, nei pressi della chiesa di Santa Maria della Tomba, attraversando il centro storico di Sulmona per poi giungere allo stadio dove, alle 17:30, prenderanno il via le gare. La giornata di sabato si concluderà con il rientro del corteo alle ore 19:30, mentre domenica si replicherà con gli stessi orari e lo stesso incanto.

I riflettori saranno puntati sui quattrocento figuranti in abiti d’epoca, sui giovani cavalieri, sui musici e sbandieratori che, insieme ai loro maestri, porteranno in scena un’autentica rievocazione storica curata nei minimi dettagli. I costumi, la coerenza filologica, la passione e il coinvolgimento rendono ogni edizione della Cordesca un evento unico ed emozionante, che unisce cultura, gioco e appartenenza.

Grande la soddisfazione del presidente dell’Associazione Giostra Cavalleresca di Sulmona, Maurizio Antonini, che commenta: «La Cordesca è molto più di una manifestazione: è un segno tangibile del legame tra la nostra città e le sue radici storiche, un’occasione straordinaria per i bambini di vivere da protagonisti la magia della Giostra. Siamo orgogliosi di aver portato avanti per ventidue edizioni un evento che è cresciuto nel tempo fino a diventare uno dei momenti più importanti del calendario cittadino. La risposta dei Borghi, dei Sestieri e di tutta la comunità ci conferma, anno dopo anno, quanto questa manifestazione sia sentita e amata.»

La Cordesca 2025 è organizzata dall’Associazione Culturale Giostra Cavalleresca di Sulmona, con l’alto patrocinio della Regione Abruzzo, il patrocinio e il concorso del Comune di Sulmona, e il sostegno della Fondazione Carispaq. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare e sostenere con calore i giovani protagonisti di un evento che celebra la tradizione, la storia e il futuro della Giostra cavalleresca di Sulmona.