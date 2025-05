( elezioni)-La Sulmona libera e quella dei cacicchi

Mario Pizzola (AV e Sinistra)

Sulmona,28 maggio-Intendo ringraziare uno per uno i miei 157 elettori. So che il loro voto è stato dato con la mente e con il cuore, senza attendersi nulla da me se non l’impegno per la nostra città.

Mi auguro che un giorno tutti i cittadini possano tornare a votare liberamente, in base ad un progetto politico: anche coloro che oggi sottostanno all’abbraccio ferale dei cacicchi che da troppo tempo condizionano le scelte di Sulmona e del suo comprensorio.

Mi auguro che un giorno sugli scranni di Palazzo San Francesco possano sedersi, come accadeva un tempo, anche un agricoltore, un operaio o un artigiano, e non soprattutto medici, avvocati e commercialisti, il cui “merito” – in molti casi – è solo quello di avere tanti pazienti e tanti clienti. Pur non essendosi mai occupati dei problemi della città.

Auguro a tutti i consiglieri eletti, in particolare a quelli della maggioranza, di avere come obiettivo solo il bene comune e non interessi di parte o personali. Di studiare i problemi e di decidere sempre secondo scienza e coscienza, e non secondo gli ordini dei capibastone, soprattutto se questi ultimi muovono le fila lontano dalla nostra città.

Auguro ai consiglieri di minoranza – nella quale tuttavia non vedo una significativa discontinuità rispetto al recente passato – di essere in grado di saper fare una efficace opposizione a questa destra vacua, arrogante e nostalgica, approdata al governo della città non per propri meriti ma per il posizionamento di truppe fidelizzate da anni secondo logiche che rispondono solo all’occupazione del potere.

Mi auguro che almeno una parte del piccolo esercito di candidati continui ad occuparsi dei problemi della città. Nella società c’è tanto spazio; se si ha voglia di fare non è indispensabile essere nel Consiglio comunale.

Per quanto mi riguarda il mio impegno non cambia. Continuerò a dare il mio contributo da cittadino, come sempre.

Mario Pizzola

(Lista Alleanza Verdi e Sinistra)