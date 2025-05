Elezioni: Lega Abruzzo: ripartiamo con determinazione.

A Sulmona grande risultato del centrodestra, decisivi a Ortona

Sulmona,28 maggio– “Le elezioni amministrative in Abruzzo hanno segnato una chiara affermazione del centrodestra, a Sulmona con una netta vittoria già al primo turno, e a Ortona dove si profila una sfida decisiva al ballottaggio. Come Lega ci aspettavamo di più. A Sulmona, tuttavia, registriamo un incremento dei consensi rispetto alle regionali del 2024.

I risultati ottenuti ci spingono ora a ripartire con più forza e determinazione, aprendo una nuova fase di rilancio su tutto il territorio regionale. Un ringraziamento sentito va ai candidati, agli elettori, ai simpatizzanti, ai militanti, ai dirigenti e agli amministratori che, con passione e generosità, si sono spesi in questa campagna elettorale. Un grande ringraziamento al nostro leader Matteo Salvini per la presenza e il sostegno dimostrati. Continueremo a lavorare senza sosta per migliorare l’azione politica, rafforzando la nostra proposta e il legame con le comunità locali. Siamo certi che ad Ortona saremo determinanti anche nel turno di ballottaggio per la vittoria di Nicola Fratino“.

Così Vincenzo D’Incecco, coordinatore regionale Lega Abruzzo; Maurizio Bucci, coordinatore provinciale Lega Chieti; Daniele Ferella, coordinatore provinciale Lega L’Aquila