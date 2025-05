( dibattito)- Elezioni 2025 a Sulmona: ”Era già tutto previsto…”.

Sulmona,28 maggio- Lunedì scorso, 26 maggio 2025, si sono concluse le votazioni per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale a Sulmona. A seguire lo spoglio nella stessa giornata, al primo turno, senza bisogno di rinvio al ballottaggio, è risultato vincente l’avvocato Luca Tirabassi, 55 anni, con la propria coalizione di centrodestra, comprendente ben sei liste di aspiranti consiglieri. L’affluenza alle urne è stata del 59,58% degli aventi diritto al voto (fonte ANSA).

I dati dettagliati sono consultabili sul sito comunale, per un totale di 12.836 votanti: Potremmo parlare di una “cronaca di una vittoria annunciata”. La nostra testata, difatti, sin dai primi giorni del mese di febbraio con la conferenza stampa di presentazione e con i primi esordi della campagna elettorale, aveva già percepito come tale coalizione, partita per prima, supportata dai vari personaggi, dal locale a salire nelle varie istituzioni repubblicane, avesse le idee chiare e la forza elettorale per conquistare Palazzo San Francesco, affetto ormai da commissariamento ricorrente per non definirlo cronico.

Una regia vincente che sapeva cosa e dove andare. Una filiera politica coesa già occupante gli scranni istituzionali a livello nazionale, regionale, provinciale e delle maggiori città capoluogo abruzzesi, composta da sei liste: Fratelli d’Italia, Forza Italia, UDC, Lega, Noi Moderati, Sulmona al Centro. Tale coalizione oltre al sindaco ha ottenuto la maggioranza del consiglio con ben undici consiglieri.

Per contrastare tale coalizione e riequilibrare le forze in campo, ci sarebbe stato bisogno di un’altra coalizione altrettanto coesa del centrosinistra! Non sappiamo se ci siano stati tentativi in tal senso, dietro le quinte. Fatto sta che abbiamo assistito ad altri tre candidati sindaci con rispettive liste.

Due delle quali, Di Ianni Nicola con la Lista Metamorfosi e Catia Puglielli con le liste Convenzione Democratica, La Sulmona che vogliamo e Puglielli Sindaco, risultate con percentuali che non hanno consentito loro di essere rappresentate in consiglio.

La coalizione di centrosinistra con Angelo Figorilli, noto giornalista RAI, sulmonese ma non residente, in quiescenza, con cinque liste: Partito Democratico, Movimento 5 stelle, SBIC, Sulmona Città Futura e Sinistra Italiana Verdi, risulta ad oggi all’opposizione con cinque consiglieri.

Luca Tirabassi ha ottenuto voti 6.948 con 55,45%, Angelo Figorilli 3.935 con 31,41%, Catia Puglielli voti 923 con 7,37%, Nicola Di Ianni voti 720 con 5,75%.

Altri ulteriori dati, da osservatori partecipanti quali siamo, che saltano subito all’occhio sono:

– Oltre il 40% degli astenuti;

– Il flop della Lega;

– L’elezione a consiglieri di vari professionisti, quali medici ed avvocati.

Tali dati potranno essere degli spunti di apertura per eventuali considerazioni degli analisti del voto.

Giovanni Pizzocchia