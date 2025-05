 Sulmona: venerdì presentazione libro “La Brigata Maiella” a cura di Edoardo Puglielli 

Sulmona, 27 maggio-La Sezione di Sulmona dell’Archivio di Stato dell’Aquila propone venerdì 30 maggio 2025 la presentazione del volume “La Brigata Maiella”, a cura di Edoardo Puglielli, Textus Edizioni.

La vicenda della Brigata della Maiella, considerata per più di mezzo secolo pressoché marginale dalla storiografia della Resistenza italiana come banda apartitica non assimilabile tout court al fenomeno del partigianato, trova oggi nuovo spazio all’interno di paradigmi interpretativi meno semplicistici, grazie all’acquisizione di nuove fonti, alla rilettura critica delle documentazioni disponibili e alla pubblicazione di studi innovativi.

In questo libro, frutto di una nuova e feconda stagione di studi storici sull’esperienza resistenziale nell’Italia del 1943-1945, gli autori Costantino Di Sante, Enzo Fimiani, Olga Massari, Nicola Palombaro, Edoardo Puglielli e Daniela Spadaro, affrontano ed esaminano le dinamiche e i processi “costitutivi della” e “complementari alla” storia della Brigata Maiella. Tra i temi trattati, troviamo l’insieme delle conseguenze materiali, psicologiche e ideologiche della “guerra ai civili” perpetrata dalle truppe tedesche occupanti e dai collaborazionisti italiani quale fonte motivazionale dell’arruolamento dei resistenti abruzzesi nelle prime formazioni patriottiche della valle del fiume Aventino e nei plotoni della Banda Patrioti della Maiella, e altre problematiche e questioni in cui s’imbattono gli studiosi e i lettori della storia della Brigata Maiella alle quali questo volume dedica ampio spazio di riflessione e approfondimento.

Il curatore del volume,Edoardo Puglielli, è ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università degli Studi dell’Aquila, collabora con l’Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza e dell’Italia Contemporanea ed è autore di studi sulla storia della scuola, sulla storia dei partiti e dei movimenti politici, sulla storia della Resistenza.

30 maggio 2025, ore 17:00

Sala conferenze della Sezione di Sulmona dell’Archivio di Stato dell’Aquila Viale Sant’Antonio 30, Sulmona

Programma: