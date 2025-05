Referendum: due incontri a Sulmona e Pratola delle Associazioni Avvocati Albanesi in Italia e UBUNTU

Sulmona, 27 maggio- Le Associazioni Avvocati Albanesi in Italia e UBUNTU Ets promuovono due momenti di incontro e riflessione dedicati al prossimo referendum dell’8 e 9 giugno, con l’obiettivo di favorire un voto consapevole e informato da parte della cittadinanza.

Il primo appuntamento si terrà mercoledì 29 maggio alle ore 18:00 a Sulmona, presso la Sala Conferenze “Bruno Trentin” Via Vico del Vecchio, CGIL Sulmona.

Il secondo incontro si svolgerà a Pratola Peligna, giovedì 30 maggio alle ore 17:00, in Via Benedetto Croce presso la Casa del Pellegrino.

Gli eventi si propongono come spazi aperti di dialogo, confronto e approfondimento, in cui saranno illustrate le ragioni del referendum e le sue implicazioni giuridiche, politiche e sociali. Un’occasione per comprendere meglio i contenuti del quesito referendario, sciogliere dubbi e ascoltare punti di vista differenti, nel pieno rispetto della pluralità delle opinioni.

“Ad accompagnarci in questo percorso di comprensione e analisi – spiega una nota- saranno quattro avvocati esperti in materia di lavoro e cittadinanza, che offriranno un contributo tecnico e critico per aiutarci a interpretare correttamente i quesiti referendari, nonché a riflettere sugli scenari attuali e sulle possibili conseguenze future in caso di vittoria del “Sì”.

L’iniziativa nasce dal desiderio comune di costruire partecipazione attiva e consapevolezza democratica, in un tempo in cui l’informazione puntuale e la capacità critica sono strumenti indispensabili per esercitare il proprio diritto di voto in modo responsabile.

Le associazioni promotrici invitano tutte le cittadine e i cittadini a partecipare numerosi, certi che solo attraverso il confronto e la conoscenza si possa alimentare una democrazia viva e autentica”.