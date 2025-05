Un coordinamento per rendere più efficaci i progetti a valere su Next Appennino. 

Fondo complementare aree sisma 2009-2016 (e non) di Popoli Terme, Cugnoli, Montebello di Bertona e Capestrano.I sindaci dei quattro comuni si sono riuniti presso il comune Popoli Terme e hanno siglato un accordo che prevede un coordinamento permanente per ottimizzare l’efficacia dei progetti in essere sui loro territori

Popoli, 27 maggio . Si è svolto presso il comune di Popoli Terme un incontro voluto dai sindaci di Cugnoli (come capofila del progetto “Le Ciclovie della Transumanza” che comprende oltre ai comuni di seguito citati anche Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Torre dei Passeri), Montebello di Bertona, Capestrano e Popoli Terme, nato dalla volontà comune di ottimizzare l’efficacia dei diversi progetti di sviluppo turistico che si stanno realizzando su questi territori.

Progetti che hanno l’obiettivo di promuovere turisticamente un’area vasta, e per certi versi, ancora poco nota al grande pubblico, con idee innovative e di turismo attivo.

L’incontro ha avuto un esito molto positivo e i sindaci hanno deciso di dar vita ad un coordinamento permanente che ha come obiettivi prioritari: armonizzare il calendario degli eventi e degli incontri di animazione territoriale, rendere omogenea la cartellonistica turistica e di indicazione delle eccellenze territoriali.

Un primo, decisivo e importantissimo, passo nella direzione della cooperazione tra comuni al fine di proporre, a fini turistici, il territorio nella sua interezza, senza vincoli comunali e confini. Una collaborazione che parte da queste prime opzioni ma si propone di ampliare il proprio raggio di azione al fine di rendere più efficaci e utili tutti i progetti in corso di realizzazione che hanno come obiettivo la promozione turistica.

Alla riunione hanno partecipato Moriondo Santoro (sindaco di Popoli Terme), Lanfranco Chiola (vicesindaco di Cugnoli), Gianfranco Macrini (sindaco di Montebello di Bertona), Antonio D’Alfonso (sindaco di Capestrano), e rappresentanti delle società Carsa, Cogecstre e Il Bosso, partner privati e operativi dei progetti a valere sul P.N.R.R.

Nella fase inziale della riunione c’è stata una panoramica sulle progettazioni in corso, in particolare sullo stato di attuazione di ognuno dei progetti, e sin dalle prime battute si è convenuta e manifestata la volontà di coordinare tutte le attività al fine di evitare sovrapposizioni per consentire a tutti gli attori territoriale di poter partecipare.

Intento comune e condiviso un concetto trasversale: dopo aver ristrutturato i nostri comuni e averli resi più belli e sicuri è arrivato il momento di lavorare, tutti insieme, sulla creazione di prodotti turistici in grado di intercettare e cogliere le aspettative dei turisti. Ma per creare prodotti turistici che siano in grado di competere su un mercato sempre più globale c’è bisogno di una progettualità avanzata su più piani e livelli, e lo scopo di questo incontro e dell’accordo di cooperazione che ne è scaturito va nella direzione giusta.

Così come sempre più centrale per il buon funzionamento dei progetti è il rapporto tra istituzioni pubbliche e imprese private che trova qui, in questo accordo di cooperazione, un punto molto avanzato sulla governance della progettazione e della gestione dei progetti.

Sono molti i temi che il tavolo di coordinamento dovrà affrontare, a quelli già citati si aggiungono il grande tema del marketing, della diversificazione dell’offerta turistica e della programmazione futura. Questioni strategiche che travalicano la gestione e l’ottimizzazione di ciò che si sta realizzando oggi, per andare verso una progettazione più condivisa tra istituzioni pubbliche, imprese private e cittadini.

In questo senso il primo incontro di confronto avverrà sulla prossima programmazione semestrale delle attività e degli eventi e sulla loro armonizzazione per proporre ai turisti e alla popolazione residente un’offerta turistica più qualificata, coesa e armonica. L’obiettivo da perseguire è quello di condividere una visione comune dello sviluppo di questo territorio per la creazione di una destinazione turistica e cercare, tutti insieme, le soluzioni migliori per realizzarla.