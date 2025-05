Dai campi al Voto! Presidio  domani 26 maggio ore 11.00 Prefettura dell’Aquila

Sulmona, 25 maggio Domani,lunedì 26 maggio, alle ore 11.00, davanti alla Prefettura dell’Aquila, le Flai Cgil territoriali di Chieti, L’Aquila, Pescara, Teramo e Molise si mobilitano contro il lavoro nero e lo sfruttamento, per la mancanza di sicurezza e prevenzione in agricoltura e lungo l’intera filiera agroalimentare-industria, e per il riconoscimento della cittadinanza in tempi congrui, promuovendo i referendum dell’8 e 9 giugno e sollecitando le istituzioni.

La Flai Cgil è da sempre impegnata nella denuncia dello sfruttamento e del caporalato, consapevole che queste piaghe sociali sono ormai diventate logiche consolidate in un modello di lavoro sempre più precario e privo di tutele, che spinge lavoratrici e lavoratori ad accettarle come inevitabili e dunque a subirle. Un modello che ha causato, soprattutto nell’ultimo decennio, impoverimento economico e instabilità sociale.

Si tratta di logiche distorte che attraversano numerosi settori produttivi: dall’agricoltura all’industria, dalla pesca all’artigianato alimentare. Riconoscere la cittadinanza in tempi più brevi rappresenterebbe un ulteriore strumento di contrasto allo sfruttamento e al caporalato per chi proviene da paesi lontani.

Con i quesiti referendari si propone di abrogare tutte quelle leggi che rendono il lavoro incerto, precario, insicuro e iniquo.

Chiediamo, quindi, con i 5 SÌ, una vera giustizia sociale.

Chiediamo che, in tutto il territorio abruzzese, gli interventi siano strutturati e realizzati in sinergia con istituzioni, forze dell’ordine, associazioni datoriali e organizzazioni sindacali.

Chiediamo la corretta applicazione della parte preventiva della Legge 199 del 2016 sul caporalato, anche in coerenza con gli orientamenti del protocollo anti-caporalato sottoscritto dai Ministeri dell’Interno, del Lavoro, delle Politiche Sociali e da Anci, con il prezioso supporto delle Federazioni sindacali nazionali.

Le lavoratrici e i lavoratori irregolari che si rivolgono alle strutture territoriali della Flai Cgil sono numerosi. Nel 2024, in Abruzzo, si stima una significativa presenza di lavoro irregolare nel settore agricolo e agroalimentare, che genera un notevole volume d’affari sommerso. La diffusione del lavoro nero e dello sfruttamento è particolarmente evidente nelle aree agricole della Marsica e della Piana del Fucino.

A livello nazionale, secondo il VII Rapporto dell’Osservatorio Placido Rizzotto, circa 200 mila persone lavorano senza un contratto regolare in 405 aree del Paese, dove lo sfruttamento e il lavoro nero sono fenomeni endemici. Dai dati delle ispezioni nelle aziende agricole, relativi al 2024, emerge infine un dato allarmante: il tasso di irregolarità ha raggiunto il 68,4%, con un incremento del 9,2% rispetto all’anno precedente..

Flai Cgil Abruzzo Molise

Nadia Rossi