( amministrative)-Valentina Di Benedetto:” Lavoro, cuore battente Lista  Metamorfosi” 

Sulmona,22 maggio– Sono orgogliosamente figlia di un ex operaio della Fiat divenuta poi Magneti Marelli, un padre che è stato un esempio di vita per i valori che mi ha trasmesso come lo spirito di sacrificio, la lealtà, il rispetto per le persone e nei rapporti, l’impegno e la determinazione, la sincerità e la trasparenza, il coraggio e la forza di non arrendersi mai anche nei momenti più bui della vita. Grazie al suo esempio ho sviluppato la mia passiore per il diritto e sono diventata un avvocato, con enormi soddisfazioni.

Pertanto, quando parlo della Magneti Marelli parlo di un pezzo del mio cuore. La crisi profonda che attanaglia l’azienda e le decisioni nazionali ed internazionali di Stellantis di voler delocalizzare i bracci robotivi in India di certo per me non rappresentano “solo” la sconfitta di un territorio che ne esce ulteriormente devastato nel contesto economico-finanziario ed industriale, da anni in continuo declino, ma un dolore profondo perché mi immedesimo in quelle 444 famiglie che avranno difficoltà ad arrivare a fine mese.

In questi giorni ho sentito tante meravigliose parole ma io che ho vissuto personalmente l’esempio di un lavoratore esemplare, che ha dedicato sin dalla sua gioventù la sua vita a quest’Azienda, per 38 anni nel turno di notte fissa, sempre con il sorriso, la determinazione e l’orgoglio di non voler scendere mai a compromessi, tanto da non temere mai di lottare per i diritti al lavoro e alla sicurezza (nelle precedenti fasi di crisi che la Fiat ebbe negli anni) e di scontrarsi persino con gli apicali (anche durante le Ispezioni Torinesi) per far sentire, seppur educatamente, la sua voce, non posso fare a meno di partecipare alla comprensibile rabbia e delusione di questi lavoratori.

Sappiamo tutti che negli anni tanti sono stati i periodi di crisi paventate dall’ora Fiat, che nel frattempo si “rialzava in piedi” grazie agli aiuti di Stato, mentre gli operai di contro subivano la Cassa Integrazione a “zero ore” con enormi disagi sulle famiglie, e gli altalenanti “aumenti di produzione” a discapito della stessa sicurezza dei lavoratori.

Sappiamo bene che la Magneti Marelli è un Fornitore della Stellantis e che questo non è un problema che un Sindaco può risolvere, poiché la decisione è stata presa a livello nazionale ed internazionale, ma di certo il Sindaco è una figura essenziale che deve partecipare ai tavoli istituzionali per lottare, senza remore e fino alla fine (nei limiti delle sue competenze) per la salvaguardia delle realtà aziendali, anche proponendo degli sgravi sui tributi di competenza comunale alle aziende in difficoltà come questa.

È chiaro che tra Commissariamenti e precedenti amministrazioni “abortite” evidentemente non vi è stata la giusta attenzione al problema. Dov’era la Regione anni fa quando si iniziava a parlare di crisi? Stante l’esito negativo del recente incontro Regionale è necessario attrarre gli investitori e riqualificare l’area industriale nell’intento di riconvertire lo stabilimento in altra produzione a tutela dei lavoratori stessi. Questo deve essere l’intento di tutti indipendentemente dai colori e simboli politici. Il lavoro rappresenta la vita, derermina la crescita e assicura la dignità ad ogni persona , ed è un diritto che non può restare solo scritto sulla nostra Carta Costituzionale, ma deve essere effettivo. La Marelli è solo un esempio, poiché la nostra area industriale, seppur non fiorente come nel passato, ospita altre Aziende di dimensioni minori che meritano altrettanta attenzione!

La nostra Lista, considera il Lavoro come il “cuore battente” dell’industria del Turismo, attraverso la quale si produce “a catena” la Cultura, l’implementazione dei Servizi e la conservazione di quelli esistenti, la rinascita delle attività commerciali nel centro storico e periferico, i Fondi di Investimento, le Startup in settori multidisciplinari come la logistica, viaggi, energie, l’imprenditoria giovanile e non, l’agricoltura, il turismo in senso stretto (storico, paesaggistico, ambientale, culturale con i gemellaggi Europei ed Internazionali, enogastronomico, religioso, sportivo) le sedi Universitarie e i Corsi di Formazione

Tutti questi settori rappresentano indubbiamente una crescita per la nostra Terra, daranno impulso al settore produttivo, con l’obiettivo primario della crescita occupazionale, con la conseguente rinascita della Città, crescita e serenità delle famiglie, inversione di rotta al calo demografico.

Jamm' mo' Riprendiamoci Sulmona!

Valentina Di Benedetto