Elisabetta Bianchi:” Quale Direzione per Sulmona?”

A poche ore dalla chiusura della campagna elettorale a Sulmona che doveva rappresentare ,secondo i pareri di “ alcuni fenomeni locali e regionali”, un’occasione da non sciupare per delinerare la migliore strategia per costruire condizioni diverse per una città dimenticata negli ultimi anni non si è percepito nulla oltre alle irritanti passeggiate per corso Ovidio senza portare un segnale concreto di speranza. A dare uno scossone a questa politica appiattita ci ha pensato oggi Elisabetta Bianchi, avvocato, sempre in prima linea in difesa dei diritti di questa città: dall’Ospedale,Tribunale, Trasporti,occupazione, vicenda del ‘punto nascite’ ed ha rilanciato la necessità di credere ancora nel ruolo di Sulmona città “ Polo di Attrazione”. In queste settimane nessuno ha balbettato nulla al riguardo eppure questa idea, come ha sempre sostenuto il prof. Aldo Ronci, resta la cura obbligata per definire un futuro migliore per la nostra città

Sulmona, 22 maggio-“Quale direzione per Sulmona? In una campagna elettorale dove sono stati evitati temi vitali per i cittadini come trasporti pubblici su gomma e ferro, edilizia popolare per la quale Ater fa miracoli ovunque tranne che a Sulmona e strategia delle arre interne,arrivati a questo punto c’è proprio da chiedersi cosa ci faccia la famiglia politica Gerosolimo-Scoccia nel centrodestra. Tutti ma proprio tutti dalla passerella politica di cdx di questi giorni dicono che Sulmona debba essere risollevata. Pochissimi evidentemente sanno che Sulmona ha tutte le carte in regola per tornare ad essere nella pianificazione della strategia regionale e nazionale Polo di Attrazione, cioè centro di erogazione di servizi essenziali come sanità, trasporti ed istruzione.

Finalmente tornata con un ospedale di primo livello da dicembre 2023, con una stazione ferroviaria già classificata Silver e le scuole superiori, il tema non è più rinviabile e non possiamo più rimanere qualificati come area periferica cioè in buona sostanza in una città squagliata a favore dei comuni limitrofi.

Agli autorevoli big, alcuni anche già assessori alle aree interne dell’Abruzzo che in questi giorni si rifanno il trucco e parrucco dicendo che Sulmona deve poter riconquistare il suo posto di centralità nella Valle Peligna nel centro Abruzzo, occorre ricordare –

affinchè anche questa campagna elettorale non si trasformi nell’ennesima mistificazione in danno degli elettori – che in questi anni Sulmona è stata proprio dagli stessi, improvvisamente dimentichi, depredata della sua classificazione di Polo di Attrazione e quindi di servizi di trasporto extraurbano (linea Sulmona-Roma per esempio) sanità solo parzialmente riconquistata a prezzo di mordaci scontri con la maggioranza Casini e non solo, sia in consiglio comunale che fuori nonchè di gran parte degli uffici pubblici. Andrebbe anche ricordato che il terzo lotto della velocizzazione ferroviaria della Roma- Avezzano- Pescara e cioè il Sulmona -Tagliacozzo non è stato ancora finanziato e certamente avremmo fatto prima, con cotanti super eroi ministeriali e regionali a deviare un tratto autostradale pretendendo di localizzare un casello autostradale a Sulmona – Santa Rufina per riconquistare la centralità dei collegamenti infrastrutturali.

L’avv. Elisabetta Bianchi (Direzione Sulmona”

In questi giorni è andata in scena una politica senza ambizioni, dove solo la buca stradale ha giocato un ruolo centrale.

Certamente non si potrà invertire la tendenza e non potrà esserci lo sviluppo preteso se Sulmona non tornerà ad essere inserita nell’elenco delle città Polo di attrazione dell’Abruzzo dal quale è dovuta uscita nel 2016 per accrescere le ambizioni personali di qualcuno in vallata e favorire la centralità di Avezzano e L’Aquila mentre per Sulmona venivano pensate quali linee di sviluppo il turistificio, la cultura e poco più…

È ora che si abbia il coraggio di invertire la tendenza con concreti atti amministrativi, è ora che le tre consigliere regionali del territorio La Porta, Rossi e Scoccia capiscano che la questione non è più rinviabile e, al di là dei fuochi di artificio sparati in questo periodo, Sulmona Polo di Attrazione è l’unico tema, il centrale, che determina la possibilità concreta di sviluppo di tutto il bacino del centro Abruzzo. Per contribuire ad arrestare la desertificazione e la perdita consistente di attività produttive ed abitanti (sempre che non fossero effetti desiderati) questa dovrà essere la stella polare della nuova amministrazione comunale di qualunque colore e composizione esca fuori dalle urne, magari con l’adozione dell’argomento con una prima delibera di Consiglio Comunale viatico dei progetti regionali, perchè Sulmona possa finalmente tornare a brillare libera dall’egemonia civica a questo giro scudata con il paravento di prestigiosi simboli di centrodestra superpotenti ovunque tranne che per Sulmona, relegati qui a soci di minoranza.

L’immagine in allegato spiega bene lo stato di ripartizione delle maggiori risorse e servizi in Abruzzo ed è tratta dal piano Aree Interne ciclo Snai 2021-2027… quale sviluppo sarà mai possibile ???”



